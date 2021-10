Mark Zuckerberg, CEO de Facebook. Foto: Google.

Facebook advirtió que fue víctima de una filtración de "miles de páginas de documentos" y que serían publicadas "coordinadamente" por más de 30 medios de comunicación. En cuanto al contenido, la compañía no lo detalló, pero acusó a la prensa de haber malinterpretado las filtraciones previas.

Varios documentos internos de Facebook se han filtrado a la prensa y ahora están siendo escudriñados por periodistas, anunció este lunes la compañía. "En este momento, más de 30 periodistas están terminando una serie coordinada de artículos basados en miles de páginas de documentos filtrados", escribió el equipo mediático de la red social en Twitter.

La compañía abundó: "Nos enteramos de que, para obtener los documentos, los medios de comunicación tuvieron que aceptar las condiciones y el calendario establecidos por el equipo de relaciones públicas que trabajó en los anteriores documentos filtrados".

