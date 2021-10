Amazon comienza a probar su robot taxi: no tiene conductor y es eléctrico. Foto: Zoox

Amazon presentó su primer taxi robot o “robotaxi”, se trata de un auto sin conductor para poder trasladar a pasajeros de un lugar a otro. Lo desarrolló Zoox, una startup de vehículos autónomos propiedad de Amazon, Jeff Bezos la adquirió en junio de 2020 por un total de 1.200 millones de dólares .

Zoox se fundó para hacer que el transporte personal sea más seguro, sustentable y agradable para todos. Para lograr ese objetivo, el equipo creó una nueva forma de transporte "Nos encargaremos de la conducción, la carga, el mantenimiento y las actualizaciones de nuestro vehículos. El usuario simplemente pagará por el servicio”, aseguraron desde la compañía.

La startup de robotaxi, propiedad de Amazon, Zoox, está lista para comenzar a probar autos sin conductor en las calles de Seattle. Una de las razones por las cuales se prueba ahí es por el clima para ver como el agua impacta sobre los sensores, debido a la gran cantidad de lluvia. "Los desafíos del área de Seattle nos permitirán perfeccionar nuestra pila de software y, en última instancia, mejorar el comportamiento de nuestros vehículos", aseguraron.

El auto es eléctrico y cuenta con espacio hasta para cuatro pasajeros. En el vehículo no hay asiento de conductor, ni volante porque es 100% autónomo. Tiene capacidades de conducción bidireccional, es decir, no hay una parte delantera y otra trasera, además utiliza la dirección en las cuatro ruedas para realizar todo tipo de maniobras. Esto le permite deslizarse por espacios reducidos, sin inconveniente ya que puede cambiar de dirección fácilmente, sin necesidad de ir marcha atrás.

El auto combina una serie de cámaras, radares y sensores led ubicados en las cuatro esquinas para eliminar llos puntos ciegos, de esta forma ofrece una cobertura de 360 grados. Tiene un sistema de predicción basado en machine learning, este anticipa lo que los autos y transeúntes pueden llegar a hacer a continuación y en función de eso toma decisiones. Antes de comenzar el recorrido, el sistema genera un mapa geométrico y semántico del entorno gracias a todos sus sensores. El sistema, que integra algoritmos de aprendizaje automático, procesa toda la información que recoge y es capaz de diferenciar humanos, objetos, autos y demás elementos.

