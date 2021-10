El Bitcoin se acerca a su máximo histórico ante la expectativa por su debut en Wall Street. Foto: Reuters.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dio el visto bueno para el lanzamiento de un fondo cotizado (ETF) en la bolsa de Nueva York de Bitcoin Strategy de ProShares. Las acciones cotizarán en el mercado de valores Nasdaq.

El Bitcoin se ubica en los US$62.527,5 y se mantiene cerca de su récord histórico de US$64.870, alcanzado en abril de este año. La criptomoneda viene registrando una suba acumulada cercana al 40% en las últimas semanas, empujada por la expectativa del ingreso a Wall Street.

Los primeros registros del debut del ETF de Bitcoin, que reflejan datos del mercado, muestran un alza del 3% en su valor de referencia previo a la cotización, situándose en 41,25 dólares el título. Los ETF son un instrumento que combina características de los fondos de inversión convencionales y de las acciones. Se pueden comprar o vender en cualquier momento partes del fondo y son parte de una bolsa de valores.

En Asia, Canadá y Brasil ya existían ETF referentes al Bitcoin, pero es el primero que se abre en la principal plaza financiera del mundo. Las solicitudes para permitir los fondos ETF no requieren de una autorización expresa, sino que pueden entrar en vigor si la SEC deja pasar el plazo obligatorio sin solicitar cambios ni pedir al aspirante a emisor que retire la presentación.

A pesar de no objetar formalmente el requerimiento de ProShares, el regulador bursátil estadounidense advirtió: "Antes de invertir en un fondo que tiene contratos a futuro con bitcoin, asegúrese de haber sopesado los riesgos y los beneficios".

Before investing in a fund that holds Bitcoin futures contracts, make sure you carefully weigh the potential risks and benefits.



Check out our Investor Bulletin to learn more: https://t.co/AZbrkpfn8F