Alberto Fernández y Máximo Kirchner.

El presidente Alberto Fernández cuestionó hoy a los dirigentes de la oposición que le dicen que "hay que cerrar" el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero "son los mismos" que no aprueban el Presupuesto 2022.

"Los que me dicen que hay que cerrar con el Fondo no me aprueban el Presupuesto y además me apuran", apuntó Fernández al participar del acto en que el jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

Si bien el jefe de Estado no tenía previsto asistir al acto de jura, revió su decisión con el objetivo de "mostrar la unidad" del Frente de Todos, según indicaron fuentes oficiales. Durante la actividad que se realizó en la mítica Quinta de San Vicente, que fue la residencia de descanso del ex presidente Juan Domingo Perón, el Presidente continuó: "Y lo que es peor, la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron".

"Lo que pido es un poco de honestidad intelectual, dense cuenta de que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon", subrayó.

En ese marco, Fernández retrucó: "Si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea háganlo por vergüenza, porque vergüenza debería darles lo que fueron capaces de hacer".

Al referirse al rechazo del Presupuesto 2022 por parte de la Cámara de Diputados, el jefe de Estado recordó que a la ex presidenta Cristina Kirchner "la dejaron sin presupuesto en 2010".

"Pero miren: Cristina en 2010 siguió gobernando y yo en 2022 voy a seguir gobernando. Vamos a seguir gobernando porque sabemos qué intereses representamos: los de los que menos tienen, los de los más postergados y los más desposeídos", puntualizó.

Además, el Presidente completó: "No me importa qué Presupuesto me dejaron de aprobar, sé que eso lo voy a hacer con o sin Presupuesto, lo tengo claro".

En otro tramo de su discurso, el mandatario destacó la figura de Néstor Kirchner y consideró que con el ex presidente se "empezó a tejerse otra historia en Argentina, porque cambiaron las lógicas del poder".

"Se puso al lado de los que no tenían trabajo y estaban en la pobreza, negoció con acreedores privados, juntó plata, le pagamos al Fondo y nos desprendimos del sometimiento que significa deberle", ponderó.

Al referirse al Poder Judicial , Fernández cuestionó: "No sé qué le pasa a la Corte Suprema de Justicia, debería y es un lugar donde los argentinos recurren para resolver sus problemas".

"Si los jueces no dirimen los conflictos, los profundizan y si dirimen los conflictos teniendo en cuenta sólo los intereses de las partes, no hacen Justicia, hacen otra cosa. Cuando el derecho no es justo es torcido y así es como actúan", alertó.

Respecto de la reforma judicial que impulsó el Ejecutivo nacional, mencionó: "Cuando propuse modificaciones, lo que me dijeron es: 'Está trabajando para la impunidad de Cristina'. Cristina no necesita ninguna ley mía, ni ley del Congreso, ni ningún decreto mío".

"Sé quién es Cristina, se está defendiendo, se bancó todos los procesos, puso la cara, se defendió y mostró su inocencia ¡Basta muchachos! Y yo no paré ningún proceso. Basta de mentirle a la gente", sentenció.

Al finalizar su oratoria, Alberto Fernández expresó: "Entramos en un nuevo tiempo, veremos el 2023, va a ser nuestro, vamos a ganar, pero para hacerlo aprendamos lo vivido, escuchemos a nuestros vecinos, a todas las voces".

"Traigamos a los que no estuvieron con nosotros. Digámosles que hay dos modelos de país: un país que trabaja para que ganen los especuladores y un país que trabaja para que gane la pequeña y mediana empresa que invierte y da empleo en la Argentina", concluyó.

Noticias relacionadas