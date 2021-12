Foto NA.

La variante Ómicron de coronavirus paraliza al mundo por su rápida propagación y ante la llegada de las fiestas y reuniones sociales, expertos reiteran que hay que reforzar los cuidados para evitar un colapso sanitario. Ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener las medidas de cuidado y testearse antes de participar de la cena navideña para prevenir posibles nuevos casos de Covid.



EN una nota para Clarín, Penélope Canonico dialogó con Martín StryjewskI, jefe de internación de Cemic y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), quien explicó que es preferible contar con al menos 2 a 3 dosis y un autotest cuando uno se reúna a puertas cerradas con personas no convivientes: "Pero, como los test autoadministrados no están disponibles en nuestro país, es necesaria la inmunización completa, mantener la distancia, estar en un espacio abierto o bien ventilado y el uso de máscaras faciales si hay algún anciano o inmunosuprimido sin vacunación. Tengo la impresión de que se han relajado las medidas de cuidado. No es infrecuente asistir a una reunión social y observar besos y abrazos, aunque la pandemia no terminó”.

Por otro lado Eduardo López, asesor presidencial y médico infectólogo, explicó: “La estrategia no es fácil de implementar porque en Argentina no se suele testear a individuos asintomáticos que no hayan tenido contagio. Pero, hay que aumentar significativamente la cantidad de testeos y esto es responsabilidad de las jurisdicciones”.

Carlos Di Pietrantonio, ex Director Ejecutivo del Hospital Posadas y Máster en Salud Pública, opinó: “Barreras para el testeo no hay. Es accesible, fácil, rápido. Te podes testear siempre y cuando tengas dudas de tu condición de salud o tengas alguna razón que te haga sospechar”.



Un PCR a nivel privado está entre $ 6.000 y $8.000, dependiendo de la complejidad del laboratorio, método que utilice, entre otros factores.



El artículo de Clarín reitera que "aún no hay test de autoevaluación autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Se presentaron algunos que todavía están en fase de estudio, según informan desde el Ministerio de Salud de Nación".

“Como el Covid es una enfermedad de notificación obligatoria, se trabaja en que haya un circuito de reporte del resultado. Esto se debatió con el colegio farmacéutico y bioquímico.La idea es que se apruebe y que el Ministerio de Salud ponga un marco regulatorio no sólo en lo referente a su notificación; sino también en el acceso a la atención médica y el manejo epidemiológico de los contactos estrechos, en el caso de las personas que testeen positivo”, comentó a Clarín una fuente de la cartera de Salud de la Nación.



Arnaldo Casiró, jefe Infectología Hospital Álvarez, manifestó: “En su lugar, creo que se debe aumentar fuertemente la oferta de testeos por parte del Estado, algo que siempre fue pobre en Argentina. Deberían ofrecerse centros de testeo en cada barrio o llevar operadores a los lugares de difícil acceso”.



Di Pietrantonio sostuvo que "si bien son menos sensibles que la PCR, los test autoadministrados pueden ayudar al control de la trasmisión del virus y, con fines de registro y precisión, deberían confirmarse en un laboratorio con otro test (sea Ag o preferentemente PCR)".

