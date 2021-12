Maria Becerra.

María Becerra y Rusher King fueron pareja furor este año una de las parejas más queridas por sus fans, pero están oficialmente separados. En las últimas horas, después de que la cantante publicara furiosos tuits y dejara de seguirlo en redes, decidió ponerle punto final a las especulaciones y confirmó el final de la relación.

“Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!, publicó la cantante en Twitter.

Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación! — ANIMAL (@MariaBecerra22) December 19, 2021

Los indicios de su separación se dieron cuando la intérprete escribió una serie de fuertes tuis el día sábado que borró a los pocos minutos y dejó de seguirlo en Instagram. Y siguió este domingo con un nuevo mensaje que decidió también eliminarlo una vez publicado.

“Hijo de re mil p… me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho”, “Gil de m… pedazo de garca”. Al cabo de unos minutos, la joven terminó borrando. Pero eso no fue todo, ya que tanto la cantante como Rusher King se dejaron de seguir mutuamente en dicha red social.

Los comienzos de la cantante

Nació en Quilmes el 12 de febrero de 2000 y a los doce años comenzó a subir videos de covers a grupos de Facebook, cuando todavía no existía TikTok e Instagram no contaba con la popularidad que tiene ahora. Y luego de tres años de constancia y dedicación, en 2015 tuvo su primer golpe de popularidad gracias a una parodia de quince minutos que se volvió viral. "Lo subí pa' joder y al otro día tenía un millón de reproducciones. Era un monólogo en el que me preparaba para salir y se hizo muy famoso porque me estaba afeitando", recordó en un móvil con "Hay que ver".

Las repercusiones de ese video la impulsaron a crear su canal de YouTube, en el que compartía videos cantando, bailando, haciendo humor y hablando a cámara y en cuestión de meses su vida cambió por completo. Dejó el colegio y se metió de lleno en su proyecto virtual, que no solo la motivaba a nivel profesional, sino que le daba ganancias económicas. Además, era el espacio en el que se podía despegar de la timidez, por la que era víctima de bullying en el colegio, para mostrar su costado más histriónico.

"Yo no era una persona con muchos amigos y de repente que alguien te escriba: 'Me haces feliz' o 'Estaba teniendo un mal día y cuando te vi se me pasó', me hace sentir bien después de mucho tiempo. Me pasan esas cosas y no lo puedo creer porque a mí también me pasaba con otros youtubers", contó en una entrevista que dio en 2019, cuando se lanzó como cantante profesional con el EP "222", que tenía tres canciones: "Nada de amor", "Tu lady", "Dime cómo hago".

Ese mismo año presentó "High" y se carrera explotó a tal nivel que en 2020, en plena pandemia, grabó el remix del tema junto a Lola Índigo y Tini Stoessel, a quien no se animaba a encarar porque ya era una estrella mundial, pero enseguida se convirtieron en grandes amigas. Sus canciones, como "Tú me lo haces fácil" y "Confiésalo" conquistaron rápidamente las plataformas digitales y en 2021, Becerra siguió creciendo.

En enero presentó "Animal", en colaboración con Cazzu y en mes más tarde, sacó la primera parte del disco homónimo, que contiene "Acaramelao", uno de los temas que interpretó en la pista de "ShowMatch". En las últimas semanas, "Miénteme", el tema que grabó junto a Tini se convirtió en el más popular de Argentina. Y miles de chicos y chicas de todas las edades y de todo el mundo suben a diario en sus redes videos copiando los pasos que las cantantes hacen en el videoclip.

"Canto desde los seis años y es lo que más me gusta hacer, lo que siempre me apasionó. Hoy en día por suerte puedo vivir de esto, pero hay mucho esfuerzo atrás, mucha preparación", asegura la quilmeña que disfruta de su mejor momento y logró convertirse en una de las voces de su generación. Pero no todo está dicho en su carrera, con 21 años todavía tiene mucho por hacer.

