Arturo López, el empleado del garaje del barrio porteño de Monserrat que hace un mes resultó gravemente herido tras ser golpeado por un adolescente de 17 años que continúa prófugo, sigue internado y "estable", mientras que su familia sostiene que si al acusado no lo encuentran es porque "no quieren".





Agostina, hija de la víctima, dijo este domingo a Crónica TV, que su padre fue derivado en los últimos días a otra clínica privada donde quedó alojado en el área de "terapia intermedia".





"Está estable", dijo la joven, quien aclaró que los médicos le adelantaron a la familia que la recuperación "es un proceso largo y lento".





A un mes de ocurrido el hecho, Agostina afirmó: "Nuestra vida cambió por completo. No sabemos si papá va a tener secuelas".





Según la joven, "la situación no avanza" en cuanto a la investigación ya que el único imputado sigue prófugo.





"Es increíble que este pibe esté libre. Si no lo encuentran es porque no quieren", sostuvo Agostina.





El 3 de diciembre último, familiares, amigos y vecinos de la víctima marcharon al Congreso Nacional bajo la consigna "Justicia por Arturo".





El hecho



El hecho ocurrió el pasado 19 de noviembre cerca de las 17 en una playa de estacionamiento ubicada en la calle Moreno al 800, de Monserrat, donde López resultó gravemente herido tras ser golpeado en la cara por un adolescente de 17 años que lo increpó porque había encontrado un rayón en su vehículo.





En las imágenes de la cámara de seguridad se observa como el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, quedando inconsciente en el lugar.





La víctima fue trasladada rápidamente en una ambulancia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) hacia la Clínica Iteba, ubicada el barrio porteño de Flores, donde permaneció internada hasta su reciente derivación.

