La vida de Mirtha Legrand siempre generó curiosidad. Y los últimos dos años, en los que se vio obligada a alejarse de los medios para preservar su salud, aún más, ya que su ausencia en la TV se prestó a que surgieran distintos rumores sobre su vínculo con su familia, especialmente con sus nietos Nacho y Juana Viale.

Luego de escuchar durante meses que en algunos programas de espectáculos dijeran que los hijos de Marcela Tinayre no veían la hora de que "Chiquita" se retirara para que finalmente Juana quede al frente de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, la conductora rompió el silencio y salió a hablar en defensa de los suyos.

"Le quiero agradecer a mi familia, que es maravillosa. A veces en televisión dicen cosas: que me imponían a Juanita, que no querían que yo volviera... Es todo mentira, aquí la que decidió volver fui yo, lo hice yo mentalmente, lo pensé, me fije si estaba en condiciones, si estoy memoriosa", empezó la diva. "Juanita es amorosa, mis nietos son divinos. Cuando hablan mal de mi familia la paso mal. Sufro tanto, tanto", agregó con seriedad.

Además, la mítica conductora se mostró muy emocionada por volver a estar al frente de su ciclo, en un programa en el que tuvo como invitados a Diego Torres, Darío Barassi, Jey Mammon y Ricardo Darín. "Ha sido una vida milagrosa la mía, pero quiero que sepan que todos ustedes me han convertido en una mujer muy feliz", manifestó, visiblemente emocionada y le dedicó su gran regreso a la memoria de sus hermanos Josecito y Goldy, quienes fallecieron en 2019 y 2020, respectivamente, y tenían una relación muy estrecha con ella.

Sobre el contexto social y político, llamó a su público a dejar de lado la famosa "grieta" para poder construir un futuro mejor para todos. "Hago un pedido para que nos unamos todos los argentinos, y que volvamos a ser una gran nación, una gran república, un gran país. No importa que pensemos distinto políticamente, tenemos que salir de este pozo en que estamos", reflexionó. Y concluyó su discurso haciendo referencia a su extensa trayectoria y a los obstáculos que tuvo que superar en más de el último tiempo: "Soy grande, no voy a decir cuánto cumplo, pero en pocos años más seré centenaria. Gracias a mi familia, que ha sido encantadora, y a mis amigos. Tuve pérdidas terribles pero nunca bajé la guardia y siempre fui la Mirtha Legrand que salió adelante".

