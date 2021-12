Captura video.

Este lunes se viralizó un video filmado en Retiro, donde puede verse a una mujer recostándose delante de un colectivo, simulando haber sido atropellada, presuntamente para cobrar algún tipo de seguro.

El que la filma es el chofer del propio colectivo, quien la tenía vista y, aseguran, conocía sus intenciones. Por ello, decidió filmarla.

La grabación ha sido realizada en Av. Ramos Mejía, frente a la emblemática estación de trenes.

No es la primera vez que ocurre algo así: a fines de mayo de este año, un hombre a bordo de una bicicleta se tiró delante de un colectivo de la línea 257, para simular haber sido atropellado por el ómnibus.

El hecho ocurrió en Avenida Calchaquí y Triunvirato, en Quilmes Oeste, y parte de la secuencia también fue filmada y viralizada a través de las redes sociales.

