El delantero de River Braian Romero elogió hoy al entrenador Marcelo Gallardo y afirmó que el elenco de Núñez "es candidato" a ganar la próxima Copa Libertadores, al tiempo que se refirió al futuro de Julián Álvarez, la joya del club.

"No hay un plus por ser hincha, pero fue muy lindo todo. Anduve bien en cuanto a goles y en relación al juego, todavía no encontré mi nivel", expresó el delantero, que convirtió 12 tantos en su primer semestre en el "Millonario".

Y agregó: "Acepté perder la titularidad y me di cuenta que cuando entraba tenía que definir los partidos. Eso demuestra la jerarquía de un jugador: tener una y hacerla. Me costó al principio, pero enseguida me volví a meter".

En cuanto a Julián Álvarez, señaló en declaraciones a ESPN: "Tiene una jerarquía terrible, ojalá podamos retenerlo, aunque va a durar poco seguramente por las condiciones que tiene...".

A su vez, el ex atacante de Defensa y Justicia no escatimó elogios a la hora de hablar del DT de River, quien días atrás confirmó que continuará al frente del plantel la próxima temporada.

"Marcelo no sólo quería los goles, sino una asociación. En River está primero el equipo, no te regala nada. Nadie viene y juega en River, tenés que demostrar que sos el mejor", remarcó Romero.

En ese sentido, añadió sobre el "Muñeco": "Tiene una gran capacidad para leer los partidos. En la semana te hace hacer un movimiento determinado, que en el partido se termina dando exactamente igual".

Por último, el delantero cerró: "River es candidato a ganar la próxima Libertadores. Por el escudo lo es siempre. Hoy en día, si hubiésemos jugado con el Mineiro, podríamos haber ganado, sin duda".

