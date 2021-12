Allanaron una galería en Once buscando mercadería trucha: hay un detenido

Un allanamiento se llevó a cabo en un depósito situado dentro de una galería del barrio porteño de Once y el mismo se habría realizado por la comercialización de indumentaria de marcas falsificadas y detuvo al dueño del lugar. El operativo se efectuó este martes en la galería La Unión situada sobre la calle Sarmiento al 2.800 del mencionado barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, efectivos de Policía de la Ciudad realizaron el procedimiento desde la madrugada en un depósito y secuestraron miles de productos en infracción infracción a la Ley de marcas además de bolsones, carros y telgopores para la exhibición de lentes.

El operativo se realizó tras una investigación de las Divisiones Operaciones Especiales e Investigaciones Delictivas, del Departamento Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad. El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía Penal Contravenciones y de Faltas Nro. 35 de la Dra. Celsa Ramírez, mientras que el juzgado interviniente es el Penal, Contravenciones y de Faltas 1, a cargo del Dr. Rodolfo Ariza Clerici.

En tanto, fuentes policiales informaron que el material incautado fue asegurado en bultos identificados y precintados ante de su traslado en siete vehículos a un deposito para su conteo y señalización.

Los investigadores pudieron establecer que dichos locales son utilizados para la guarda de la mercadería que es comercializada en la vía pública en el barrio de Once, mientras que se indicó que el detenido es el dueño de la galería.

