Peaky Blinders

Todavía no hay una fecha concreta, sin embargo se sabe que la sexta y última temporada de Peaky Blinders llegará a las pantallas a principios de 2022. Y aunque la espera se hizo larga para los fanáticos de la serie creada por Steven Knight, de a poco se dan a conocer distintos avances que alimentan las expectativas del público.

Los nuevos capítulos llegarán luego de los obstáculos que impuso la pandemia de Covid-19 a la hora de encarar las grabaciones y tras la muerte de Helen McCrory, quien le daba vida a la mafiosa Tía Polly, y falleció a raíz de un cáncer. En el teaser oficial se lo ve a Tommy Shelby (Cillian Murphy) dejando atrás una explosión y le dio pie a distintas teorías. Y recientemente salió a la luz una nueva imagen del protagonista entre sombras.

Cabe recordar que la quinta temporada concluyó con el intento de asesinato de Shelby a Osward Mosley (Sam Claflin). Mientras que en esta nueva espera se espera que el protagonista descubra cuál fue el miembro de su familia que lo traicionó y alertó a Mosley de su atentado. Por lo pronto, Michael Gray (Finn Cole) es el principal sospechoso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peaky Blinders (@peakyblindersofficial)

Para el cierre de este proyecto que fue un éxito a nivel mundial, su creador promete episodios "explosivos" y cargados de enfrentamientos. "Contará una historia diferente, donde Tommy Shelby, que comienza como este nihilista que solo cuida de su familia será redimido y se volverá bueno. Quiero llevarlo desde la persona que vimos en la primera temporada a la persona en la que se convertirá en 1939", adelantó en una entrevista.

Todavía no se sabe que pasará con el personaje de McCrory, que era uno de los principales, ya que la actriz falleció mientras se rodaba la sexta temporada, y no se sabe si reconstruirán su papel con imágenes inéditas o si le darán otro cierre. Por otra parte, Knight manifestó su deseo de llevar esta historia a la pantalla grande y que derive en nuevas series. "Es una idea completamente formada y tiene un principio, un desarrollo y un final. Y creo que será una conclusión adecuada a la historia contada hasta ahora, pero a partir de ella, habrá cosas que realmente no llamo spin-offs, habrá otras series de televisión que continuarán contando la historia de esta parte de la sociedad y esta familia", explicó.

Noticias relacionadas