La presidenta de AySA se reunió en el palacio municipal con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, para continuar trabajando en conjunto en los proyectos de obra para mejorar y expandir los servicios de agua potable y saneamiento cloacal en el partido. Además, se realizó la puesta en servicio de la nueva red de agua potable que beneficiará a más de 6.600 habitantes del barrio Parque Sarmiento ubicado en la localidad de Virrey del Pino.

Finalizada la reunión, la presidenta de AySA expresó: “Pensando en el 2022, nos reunimos con Fernando y todo su equipo para ver cuáles son las prioridades, cuáles son los barrios. No prometemos, sino que nos comprometemos. Y en eso estamos hoy, contándoles a los vecinos y vecinas de La Matanza que ya estamos a días de terminar la licitación y adjudicando la Planta de Laferrere, ya pensando en que en marzo comencemos la obra. Sin esta Planta la mitad de La Matanza no podría tener cloacas, así que nuestro mayor esfuerzo está puesto en eso”.

Por su parte, Fernando Espinoza declaró: “Primero agradecerle a nuestra querida compañera y amiga Malena Galmarini y a todo el equipo de AySA porque tuvimos una reunión muy fructífera, donde revisamos todas las obras en las que venimos avanzando. Estas son obras que tendríamos que haber empezado hace seis años y no lo pudimos hacer porque el presidente anterior y la gobernadora anterior pararon las obras. Hoy tenemos una presidenta de AySA que es una compañera que sabe escuchar siempre la voz de las mayorías populares”.

El tendido de la red de agua de Parque Sarmiento se llevó adelante entre 2016 y 2018, pero no se pudo poner en servicio debido a que no se realizaron las obras primarias para poder abastecer a la zona. En 2020, AySA retomó el proyecto y realizó las obras necesarias que permitieron finalmente beneficiar a más de 1.900 hogares con el servicio de agua potable.

Los vecinos recibieron con alegría la llegada del servicio a la puerta de sus casas. Irinea, vecina de hace 40 años del “km 47”, como todos llaman al barrio, expresó: “La alegría es inmensa y ahora que tenemos agua potable tenemos dignidad, porque un obrero merece llegar a su casa y poder higienizarse, bañarse, y no tener problemas de salud con sus criaturas más chicas”, a lo que Pablo, también vecino beneficiado agregó: “El tema del agua era muy importante porque no había, y hay mucha gente que no tiene perforación. Es una ayuda tener el agua. Es una buena obra, grande, lleva tiempo pero ya está”.

Walter Dursi, jefe de distrito Matanza Oeste dio detalles de la obra: “Estamos incorporando al servicio 6600 habitantes con un pozo nuevo, una perforación absolutamente dentro de norma, con redes recientemente ejecutadas por la modalidad “Agua+Trabajo” ejecutada por el municipio de La Matanza y con coordinación técnica de AySA. Hay usuarios ya conectados y usando nuestro servicio”.

Finalmente, Malena Galmarini concluyó: “Seguir trabajando en los barrios con los derechos más vulnerados para nosotros es muy importante. Para AySA esto no era un tema pero a partir del gobierno de Alberto Fernández y bajo indicación del ministro Gabriel Katopodis, nosotros pusimos ahora sí como prioridad a los barrios más vulnerables. Y hoy estuvimos conversando de estos temas con Fernando, más allá de monitorear y hacer el seguimiento de las obras que están en marcha”.

De la reunión en el municipio participaron Alberto Freire, director general operativo; Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales, Christian Taylor, director de planificación técnica; Mario Robustelli, jefe de apoyo técnico; Rodolfo Rojas, director de Desarrollo de la Comunicad y Pablo Careaga, director regional Oeste.

