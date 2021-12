Martín Tetaz.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados donde el oficialismo logró aprobar los cambios en el impuesto a los bienes personales, el legislador de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, pidió bajar el IVA y Sergio Massa, Presidente de la Cámara, debió explicarle los mecanismos de la labor parlamentaria.



"Si se puede introducir en el cuerpo de un artículo de un proyecto de ley sobre un impuesto consideraciones sobre otro impuesto que no tiene nada que ver, porque si eso es positivo yo quiero incorporar una facultad para bajar el IVA”, interrumpió. “Quiero incorporar una moción de que incorporemos y votemos en esta reunión una moción para bajar el IVA. Ya que usted abre el debate de todos los impuestos en la Argentina, yo quiero bajar el IVA al 18%”, continuó.



“Le voy a explicar algo. Usted lo tiene que proponer como una modificación en el dictamen de mayoría, y el presidente de la Comisión le tiene que decir si acepta, o no, la modificación”, le dijo Massa. "Si usted quiere lo invito a que le pregunte al diputado Heller si le acepta el agregado de la modificación”, le propuso a Tetaz.

Hace menos de una semana el bloque de Juntos por el Cambio junto a otros de la oposición forzó, mediante el voto de 130 diputados, habilitar la comisión de presupuesto y lograr una sesión especial para tratar la modificación del impuesto a los Bienes Personales.

Sin embargo, de esos 130 legisladores, al inicio del debate este martes se presentaron 125. A falta de cuatro para alcanzar el quórum, Massa anunció que el Frente de Todos bajaría al recinto para garantizar la sesión. En la previa, en la Comisión de Presupuesto, el oficialismo propuso un nuevo despacho con cambios a la norma.



“Quiero dejar en evidencia que es una barbaridad que, en una sesión que fue convocada para tratar el impuesto a los Bienes Personales, usted le está confiriendo al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias que no le corresponden", insistió Tetaz.



En una votación extremadamente reñida, el oficialismo sacó una ventaja mínima logrando la aprobación de su propio proyecto de reforma de Bienes Personales en la Cámara de Diputados y devolvió con cambios la iniciativa al Senado, que tratará la norma la semana que viene.



Luego del enfrentamiento de la semana pasada en el recinto de la Cámara baja, cuando la oposición logró torcerle la mano al Frente de Todos al voltear el proyecto de Presupuesto 2022 del Gobierno nacional, esta vez el oficialismo se alzó con el triunfo con 127 votos afirmativos, apenas uno más que los 126 rechazos que cosechó la iniciativa.



El proyecto oficialista de Bienes Personales incorpora cambios respecto de la media sanción que salió por unanimidad en el Senado hace casi dos meses.



Juntos por el Cambio no aceptó las modificaciones y defendió la media sanción de la Cámara alta, pero no le alcanzó.

