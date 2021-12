Penélope Cruz.

Penélope Cruz y Javier Bardem decidieron tomar una drástica decisión sobre la vida tecnológica de sus hijos Leo, de 10 años, y Luna, de 8. Desde un principio ambos trataron de cuidar la imagen de ellos y protegerlos y por eso ambos determinaron que sus dos hijos no tendrán redes sociales ni celular hasta los 16 años: “Creo que esto es proteger la salud mental”.

Esta discusión, que capaz sorprenda, es un tema que se discute mucho en las familias ya que la exposición y la falta de seguridad que tienen las redes sociales y el celular en sí hace que debamos estar detrás de ellos, aunque siempre algo se nos escapa. A su vez la actriz señala que su mayor preocupación es que sus hijos crezcan rodeados de esa tecnología.

Ante dicha crítica fue consultada sobre el uso que ella realiza en sus redes y respondió que las utiliza muy poco y que cuando las usa trata de hacerlo con “mucho cuidado”. También considera que el uso de esas herramientas está afectando especialmente a las nuevas generaciones.

"Me siento muy mal por los jóvenes de ahora. Es casi si el mundo estuviera haciendo algún tipo de experimento con ellos. 'Oh, veamos ¿Qué sucede si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología? No hay protección para ellos, para los cerebros que aún se están desarrollando", reflexionó la actriz en una entrevista para CBS Sunday Morning.

A su vez, Cruz considera que su familia es parte de una minoría que decide llevar a cabo estas decisiones y fue contundente es decir que las redes sociales afecta la forma en que los chicos se ven a sí mismos y que ese mundo está muy relacionado con el bullying: “Hay tantas cosas que no son la infancia que tuvimos".

Pese a sus dichos señala que nunca le prohibió ver películas o dibujos animados a sus hijos ya que para ella esos momentos eran únicos, de mucha felicidad y que le permitía poder compartir esos pequeños minutos con toda su familia.

Noticias relacionadas