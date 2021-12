China Suárez.

Hace meses que la China Suárez se convirtió en la cara de una importante marca de perfumes. Sin embargo, no estuvo presente en el evento lanzamiento que se llevó a cabo días atrás en el Teatro Colón. Si bien la actriz no había hablado al respecto, al ver la lista de invitados surgieron las especulaciones, ya que asistieron Benjamín Vicuña, su expareja, Pampita, con quien no tenía una buena onda por su relación con el chileno, y Zaira Nara, con quien se distanció luego de que saliera a la luz su affaire con Mauro Icardi, el marido de Wanda.

Como si eso fuera poco, Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana, que la marca había decidido bajar a la China del evento para evitar que se generara revuelo tanto con los invitados como con la prensa. Sin embargo, a raíz de un comentario de una seguidora, la actriz dio su versión. "Qué raro que no se te vio en la fiesta que organizaron del perfume", le plantearon en un video que subió en sus redes. "No voy a casi ningún evento. Y menos de noche. Salvo excepciones. Soy una abuela", respondió ella y dio por terminado el tema.

A fines de noviembre, la joven de 29 años le dio una entrevista a Alejandro Fantino en el marco de un especial para Star+ y habló de su forma de encarar la vida y sus vínculos amorosos. "Yo nunca sentí que tuviera que dar explicaciones, y quizás suene soberbio decirlo, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber a los únicos que les voy a contestar es a ellos", manifestó la actriz. "¿Sobre esto que pasó?", quiso saber el periodista en relación al "Wandagate". "Sobre toda mi vida", destacó la madre de Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio -de su noviazgo con Vicuña-. "Hay algo que tiene que ver con la privacidad y con la intimidad que quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiera salido armar un personaje", añadió.

Además, reveló que algunas personas de su círculo íntimo la defraudaron luego del escándalo con Wanda Nara: "Cuando alguien te defrauda, es porque no esperas que sea así. Que vos puedas pensar que pueda haber amigos que te banquen más o menos, es una cosa. Pero tengo a la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos, de verdad".

