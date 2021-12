Chris Noth quedó afuera de la serie The Equalizer

Las acusaciones en contra de Chris Noth por abuso sexual están teniendo importantes consecuencias en la carrera del actor. Luego de los testimonios de Zoe y Lili, quienes en diálogo con la revista The Hollywood Reporter, contaron que fueron violadas por él en 2004 y 2015, salió a la luz la denuncia de una tercera mujer, que declaró que fue abusada en 2010 cuando trabajaba como cantante en un restaurante en Nueva York.

Y aunque desde el primer momento, el actor que le dio vida a Mr. Big en Sex and the City y Just Like That declaró que es inocente, no solo Kristin Davis, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon, sus compañeras de la exitosa serie estadounidense salieron a apoyar públicamente a las denunciantes, sino que se quedó sin un importante proyecto laboral. CBS y Universal Television decidieron dejarlo afuera de The Equalizer y lo comunicaron a través de las redes sociales de manera contundente: "Chris Noth ya no filmará más episodios de The Equalizer, con efecto inmediato". Como si eso fuera poco, días antes el artista de 67 años se quedó sin representantes, ya que las autoridades de la agencia A3 Artists Agency, con la que había firmado contrato hace tres meses, no quieren tenerlo entre sus talentos.

La primera denunciante en alzar la voz fue Zoe -así la bautizó el medio estadounidense para resguardar su identidad-, quien en octubre pasado contó que conoció a Noth a los 22 años, cuando trabajaba en una empresa a la que acudían varios famosos. "El pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consiguió mi teléfono de trabajo y me dejaba mensajes. Mi jefa me dijo: ‘Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz‘", relató.

Además, contó que la violación ocurrió en un edificio de West Hollywood, al que había asistido con una amiga por invitación del actor. A pesar de que se dirigió a un hospital y denunció la agresión, la joven no se animó a dar el nombre de su atacante, que transitaba su momento de mayor popularidad. Incluso, reveló que tras el ataque llamó a su exjefa para contarle lo que había pasado, pero que no lo recordaba. En tanto la mujer cumplió con su promesa de no contar nada.

Por otra parte, Lily -también es un nombre ficticio- contó que conoció a Noth a los 25 años, cuando trabajaba como moza, y él tenía 60. El actor la invitó a cenar a un restaurante, pero cuando llegaron el lugar estaba cerrado, entonces él la invitó a su departamento, donde habría tenido lugar la violación. "Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve pero siguió intentándolo", recordó.

Ante el revuelo que generaron las denuncias públicas, el actor decidió salir a defenderse a través de un comunicado. "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, ‘no’ siempre significa ‘no’, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados", declaró el actor. Y añadió: "No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a esas mujeres".

