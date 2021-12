Ricardo Arjona

La pandemia representó un golpe duro para los artistas. Sin embargo, Ricardo Arjona no se rindió ante la situación de miedo e incertidumbre que oscureció al mundo entero y no paró de trabajar. Y así fue como luego de presentar Blanco y Negro, el trabajo discográfico más emblemático de su carrera, el artista guatemalteco está listo para reencontrarse con sus fanáticos cara a cara en el Movistar Arena.

Luego del furor que generó al anunciar su regreso a la Argentina, agotó las entradas para el 5 y 6 de agosto de 2022 en cuestión de minutos, y sumó una nueva fecha para el 7 del mismo mes. Las entradas saldrán a la venta este miércoles a las 18 en www.movistararena.com.ar y van desde los $4.000 hasta los $16.000.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Cabe destacar que Arjona está acostumbrado a batir récords en nuestro país, ya que ha llenado 34 Luna Park, 8 Geba, 5 Vélez y 5 DirecTV Arena. Y en abril de 2021 estuvo al frente de Hecho a la Antigua, el concierto virtual más visto en la historia de Iberoamérica. La gran apuesta que se llevó a cabo desde Antigua Guatemala tuvo un éxito impresionante: por la calidad de su repertorio y por la gran concurrencia a su live streaming que se pudo ver en los cinco continentes. Como si esto fuera poco, le valió una nominación al Grammy americano.

El 3 de diciembre celebró el lanzamiento de Blanco y Negro, su álbum doble, que fue grabado nada menos que en los históricos estudios Abbey Road de Londres y en su creación, el cantautor se vio atravesado por la situación sanitaria mundial, que lo llevó a hacer cambios hasta alcanzar lo que tanto estaba buscando. "Allá fuera se venden viaje de 13 minutos al espacio, yo llevo dos años volando en el mío. Este espacio que no tiene color y tampoco perdona con el tiempo. Cuando creí que estaba todo listo, una pandemia detuvo el tiempo", explicó en un video que grabó especialmente para sus fanáticos. Y agregó: "Siete canciones aparecieron y algo me dice que la historia del disco Negro estaba escrita para no salir como lo iba a hacer. Hoy es el disco que siempre fue pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon en los últimos años".

El 25 de febrero de 2022 se publicará el broche de oro de esta obra, el libro “Blanco y Negro” (que incluirá, además, los cds), por primera vez un proyecto musical será trasladado físicamente a su público en el formato de un libro.

