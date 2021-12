Tony Blair calificó de "idiotas" a quienes rechazan vacunarse contra el coronavirus

"Francamente, si en estos momentos no estás vacunado, aunque te hayan ofrecido una vacuna, y no tienes ninguna razón médica para no estar vacunado, no solo eres un irresponsable, eres un idiota", dijo en una entrevista con la cadena "Times Radio".