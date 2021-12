Foto NA.

El defensor de Independiente Juan Manuel Insaurralde fue sancionado con cuatro jornadas de pena tras agarrar del cuelo al árbitro Hernán Mastrángelo, luego de ser expulsado en un partido frente a Banfield en el cual el elenco de Avellaneda perdió por 4 a 1.

De los cuatro partidos que no puede participar, el jugador ya cumplió dos debido a que no fue parte del equipo en las últimas jornadas oficiales de la Liga Profesional de Fútbol 2021, por lo cual le quedan otras dos por cumplir al inicio del nuevo torneo en 2022.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Florencio Sola el pasado 30 de noviembre por la vigésimo tercera fecha del certamen argentino cuando, luego de ser expulsado por una infracción sobre Giuliano Galoppo, el defensor tomó del cuello al árbitro, algo que fue informado por éste.

Si bien ya cumplió con dos fechas de pena, su ausencia en los primeros partidos de 2022 complicará el inicio de temporada del club de Avellaneda y el técnico deberá buscarle un reemplazante.

Por otra parte, el presidente de Independiente Hugo Moyano dio su opinión luego que el juez rechazó el levantamiento del recurso de amparo presentado por "Unidad Independiente", la lista que encabeza Fabián Doman, y por lo tanto no hay elecciones en Avellaneda este año.

"Hoy (por el miércoles) había una audiencia para conciliar no sé qué, nosotros no tenemos nada que conciliar. El que ha definido la suspensión o no participación de la otra lista es la Junta Electoral, que dice que (Fabián) Doman no puede participar, está todo mal hecho", expresó.

Moyano, quien estuvo en el predio que la AFA tiene en Ezeiza para el sorteo de la Copa Argentina, añadió: "Nosotros queremos lo que establezca la gente de Independiente. Si no hace las cosas como corresponde, no puede participar. En la última elección hubo una lista que era de ´Bebote´ (Pablo Álvarez) y esa fue la única vez que hable con él. Si los estatutos lo permiten sí, sino no".

Al ser consultado acerca de las acusaciones desde la oposición por la falta de diálogo por parte del oficialismo, el dirigente gremial indicó: "Qué voy a hablar con él (Doman), si no es problema mío. Empezó hablando con mucha soberbia, yo no me presto a esas discusiones que no tienen sentido. Si hubieran podido participar, nos enfrentaríamos en las urnas, pero la Justicia ha dicho que no".

"Ya estamos trabajando con el Independiente para el 2022. Tenemos reuniones en los próximos días y ahí se va a decidir en conjunto cuál es el destino integral del club. Así como lo sacamos de la B y terminamos el estadio, conquistamos dos Copas y ahora vamos a poner todo el esfuerzo para seguir conquistando triunfos y que la gente de Independiente lo disfrute", culminó.

