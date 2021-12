Foto NA.

Tras las denuncias por abuso sexual, Fabián Gianola está pasando un momento difícil tanto anímica como judicialmente. Luego de la denuncia de Viviana Aguirre, otras figuras del mundo del espectáculos salieron a contar sus experiencias con el actor.

En las últimas horas, Griselda Sánchez, ex participante de Gran Hermano, contó su historia en el programa "A la tarde" que conduce Karina Mazzocco y, mientras realizaba un móvil, otra mujer rompió el silencio. Y fue la vedette uruguaya Andrea Ghidone, que compartió escenario con Gianola en la temporada 2014 en Mar del Plata en la obra que se llamó "Sé infiel y no mires con quien".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jotax Digital (@jotax.digital)

"No era solo yo. En su momento lo hablé y me hace muy mal hablarlo. Siento que lo tuvimos que soportar todas porque era la cabeza de la compañía y de verdad, es un tema que hablé hace ocho años. Cuando pasó no hice nada legalmente y salir a hablar ahora me da una sensación '¿cómo qué pediría?'", reveló.

"Tendría que hacer las cosas de otra manera pero no lo puedo cambiar. Creo que si hay algo para aportar o sumar desde el lado de la Justicia y una vez que se defina, ahí sí hablar. Creo que las cosas están cambiando y no es fácil", finalizó.

En aquel momento, ambos eran los protagonistas de una escena muy fogosa y apasionada donde ella quedaba con el torso desnudo y se rumoreaba que había un romance. "Es un amigo, no hay tiroteo, somos compañeros y tenemos una escena que bueno… puede darse a confusión. Abajo del escenario, nada", había declarado Ghidone en ese momento. ¿Qué pasará ahora?

Noticias relacionadas