Foto NA.

Durante un operativo realizado en un amarradero de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires, la Agencia de Recaudación ARBA detectó que 82 yates, lanchas y veleros no se encontraban registrados ante el Fisco y, de esa manera, sus dueños evadían el pago del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

El organismo bonaerense envió intimaciones a cada titular de las embarcaciones sin declarar para notificar que procederá a dar el alta de oficio de esos bienes, de manera de cobrar el impuesto adeudado y las multas correspondientes.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que "estos controles en el sector náutico apuntan a regularizar la situación de quienes poseen embarcaciones de lujo sin declarar" y resaltó que "queremos terminar con la especulación de ciertos sectores de la sociedad, de alto poder adquisitivo, que deciden no inscribir sus yates y evadir así el pago de impuestos".

Hoy en San Fernando detectamos 82 yates, lanchas y veleros no registrados ante el fisco provincial, varios con precios de mercado de US$ 350 mil a US$1,5 millones. Al no estar declarados, sus propietarios evaden el pago del impuesto correspondiente. Una situación injustificable. pic.twitter.com/nBemvYX2ob