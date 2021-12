Chris Martin.

Chris Martin, cantante de Coldplay, declaró que la banda dejará de grabar discos en 2025. El músico participó de una entrevista en la BBC Radio 2 e informó que su último trabajo saldrá dentro de cuatro años y que luego estima que la banda se centrará únicamente en hacer giras.

“Quizá hagamos alguna colaboración, pero el catálogo de Coldplay terminará en ese momento”, sostuvo el artista. Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion completan el grupo que tuvo su primer éxito en 2000 gracias al corte “Yellow”. Con nueve discos de estudios, la banda llegó a los primeros puestos de las listas del mundo.

El grupo británico de pop Coldplay volverá por tercera vez a la Argentina para presentarse el 25 de octubre de 2022 en el estadio porteño de River Plate como parte de la gira “Music Of The Spheres World Tour”.

Latin American leg 2, Music Of The Spheres World Tour // Colombia, Peru, Chile and Argentina // Many more dates around the world still to be added. Info / tickets https://t.co/zvmn4wjE3J 🇨🇴🇵🇪🇨🇱🇦🇷 pic.twitter.com/MlphrgZgBa