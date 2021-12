Bienes personales: pases de factura en Juntos por el Cambio tras perder la votación en Diputados.

En una votación extremadamente reñida, el oficialismo sacó una ventaja mínima logrando la aprobación de su propio proyecto de reforma de Bienes Personales en la Cámara de Diputados y devolvió con cambios la iniciativa al Senado, que tratará la norma la semana que viene.

La ausencia de tres diputados de Juntos por el Cambio a la sesión especial que convocó la oposición para debatir la actualización del mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales desató un fuerte debate interno y pases de factura, ya que, de haber estado presentes aquellos tres diputados -dos de ellos de viaje y una tercera con Covid-, el oficialismo no habría podido imponer su dictamen. Además de contemplar la suba del mínimo no imponible de bienes personales, propone gravar con mayores alícuotas los grandes patrimonios y los bienes en el exterior.

“Hubo ingenuidad por no haber garantizado hasta el último minuto quiénes estaban dispuestos a apoyarnos y quiénes no. Si no teníamos asegurado el número, tendríamos que haber postergado una semana la sesión. Ni siquiera llegamos a reunir el quorum en el recinto, siendo que la sesión había sido convocada por nosotros; tuvo que sentarse el oficialismo para arrancar el debate. Y es imperdonable que dos de los tres diputados hayan viajado al exterior a sabiendas de que diciembre iba a ser un mes muy caliente en el Congreso”, confirmó un importante dirigente de la coalición opositora.

“Fue un papelón, liso y llano. Tenemos que organizarnos rápidamente, hay mucho amateurismo con la llegada de los nuevos diputados y, encima, muchos se creen caciques. No hay conducción, falta un liderazgo claro y eso se notó en las últimas dos sesiones”, agregó un diputado de Pro.

En líneas generales, el proyecto plantea elevar de dos a seis millones de pesos el tope del mínimo no imponible para Bienes Personales, pero además el oficialismo propone llevar la alícuota máxima del 1.25% al 1.5% para los patrimonios declarados por encima de los 100 millones de pesos y hasta los 300 millones. Entre los 18 millones de los 100 millones, se mantendrá la alícuota del 1.25%.A propuesta del diputado Hagman, se incorporó en el dictamen una modificación para que aquellos patrimonios superiores a los 300 millones pagarán una alícuota del 1.75%.

"Estamos hablando de un universo más chico, quizás similar al del aporte solidario de las grandes fortunas. Esto va a permitir mejorar la recaudación del Estado, bajar el déficit fiscal", resaltó Hagman.Otra modificación impulsada por el oficialismo tiene que ver con el el establecimiento de alícuotas diferenciales respecto a los bienes que se encuentren en el exterior, llegando a una tasa del 2.25% para los patrimonios declarados por encima de los 18 millones de pesos.

"Estimamos que percibirán aumento de alícuota algo menos de 16.000 contribuyentes, es decir, el 1.5% del total de los sujetos que presentan declaración de Bienes Personales", afirmó, y destacó que esa medida permitirá beneficiar a medio millón de contribuyentes.En tanto, la iniciativa actualiza el piso para los inmuebles destinados a casa-habitación, de 18 a 30 millones de pesos."Esta decisión beneficiará a alrededor de medio millón de contribuyentes, que dejarán de pagar impuestos o que verán sus pagos significativamente reducidos por estos cambios", destacó Heller.

