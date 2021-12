Facundo Farías

Facundo Farías, joven delantero de Colón de Santa Fe, señaló que lo pone "feliz" que Boca y River se fijen en él para el próximo mercado de pases aunque avisó que no tiene "problemas" en irse directamente a Europa.





"Me pone feliz que Boca y River se fijen en mí pero si llega un ofrecimiento de Europa me iría sin problemas. Claro que me gustaría jugar en un equipo grande de Argentina antes", dijo el atacante, de 19 años, en diálogo con ESPN.





Farías tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares y desde la dirigencia santafesina aseguraron que no se irá por menos de esa cifra, mientras suenan potenciales ofertas.





"Yo soy hincha de Colón y tengo contrato, me quedaré si no llega nada aunque claro que debo pensar en mi futuro deportivo y económico, y también en el de mi hermanita", aclaró Farías, quien se quedó sin padre -falleció este año de cirrosis- y sin madre, que falleció cuando era chico.





De hecho, en los últimos días, su representante Martín Sendoa hizo los trámites de adopción del jugador y de su hermana, de 11 años, según explicó el futbolista.





"Tuve también una charla corta con Román (Riquelme) después de que jugamos contra ellos y me hizo un chiste sobre ir a Boca con una propuesta seductora, no dije nada y solamente escuché", detalló Farías.





"Me siento identificado con (Carlos) Tevez y (Sergio) Agüero pero soy enganche, de nueve no me siento muy cómodo más allá de que juegue ahí. Me gustaría jugar de enlace", explicó la revelación del "Sabalero", campeón de la Copa de la Liga Profesional en junio pasado.





Farías, fanático de Diego Maradona -tiene un tatuaje en su gemelo derecho y lució una remera con el astro y la leyenda "al amigo todo", en alusión a la frase de Juan Domingo Perón-, recordó que "mi papá y mi abuelo me hablaron siempre de él y yo lo empecé a ver por videos, me encantó su historia de vida".

