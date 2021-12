Foto NA.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 13.456 nuevos casos de coronavirus, casi el triple que el jueves de la semana pasada, cuando se habían informado 5.301. Ante la fuerte suba de casos, LA NACIÓN realizó un informe en donde analizó los datos publicados en el Dataset del Ministerio. Como primer conclusión se estableció que un mes, la suba no fue igual en todos los grupos etarios.



El informe, firmado por José María Costa para LA NACIÓN, toma en cuenta los contagios y los expresa en infectados cada 100 mil habitantes. Se supo que la edad de los que más se contagian va de los 20 y 29 años. Además, en cuatro semanas, pasaron de 3,6 casos cada 100 mil habitantes a 21,30. Casi seis veces en menos de un mes.

En cuanto aquellos que tienen de 30 a 39 años, pasaron de 4,59 infectados cada 100 mil personas de esa edad a 18,96 por cada 100 mil. Como reprudoce la nota es un incremento superior a 4 veces. Quienes tienen entre 40 y 49, pasaron de 4,40 cada 100 mil a 14,94: una suba de 3.39 veces.

Los adolescentes de 15 a 19 años, que tenían 2,03 contagios por cada 100 mil y ahora tienen 10,69, una suba 5,2 veces y aquellos de 50 a 59 añossubieron del 3,31 cada 100 mil habitantes al 10,69. Un salto de 3.22 veces.



Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, dijo a LA NACIÓN: “En primer lugar, lo que más sube son los adolescentes; todavía un 40 por ciento de ellos no están vacunados y a su vez hay un grupo de alrededor del 50 o 60 por ciento que están vacunados solo con una dosis. Esta es una franja etaria que, a pesar de que utiliza una vacuna como la de Pfizer, la gente no la ha utilizado o no han logrado convencer a la gente para vacunarse. Por otro lado, en los adolescentes fue donde se dieron muchos brotes. Sobre todo en el conurbano bonaerense, en los colegios se han dado muchos brotes. Creemos que la mayoría de estos brotes están dados fundamentalmente por la variante delta, y luego de eso aparece la franja de los que no se han vacunado con dos dosis o no se han vacunado. Queda muy claro que por esta curva que usted diseñó, el individuo que no tiene dos dosis son los grupos que más han aumentado desde el punto de vista de casos”.

Analía Rearte, directora de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, le comentó a Costa para LA NACION: “Está totalmente relacionado con la movilidad y los cuidados. Las personas mayores de 60 años tienen mucha menos exposición. Siempre, a lo largo de la pandemia, el grupo de 20 a 40 fue el que creció más rápido. Salvo en julio y agosto pasado, antes de que comenzáramos a vacunar adolescentes y chicos, que comenzó a crecer la franja de menores de 18 años. Ahora volvió a ser la franja de 20 a 40 que es un grupo muy difícil. Incluso nos está costando que completen sus esquemas de vacunación”.



Por último Rearte respondió sobre si el pase sanitario podría ayudar a la vacunación del grupo de 20 y 40 años: “El que no quiere saber nada de la vacuna, hagas lo que hagas, no se va a querer vacunar, pero hay un montón de personas que no tienen ningún problema con la vacuna o tienen dudas y necesitan un empujoncito. En las provincias donde ya se aplica el pase sanitario el incremento de vacunados fue muy, muy importante. Por eso pensamos que va a servir para eso”.

Noticias relacionadas