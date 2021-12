Foto NA.

Con el incipiente aumento de contagios en curso, el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Roberto Debbag aseguró que la nueva variante, Ómicron, ya está circulando en el AMBA, y pronosticó que en las próximas semanas será “predominante”.

“Según datos del CONICET, de 153 muestras, un 30% fueron de Ómicron”, destacó Debbag para Radio Rivadavia, y agregó que las transmisiones iniciaron entre el 9 y 10 de diciembre, fechas en las que llevaron a cabo la celebración del Club River, y la Fiesta de la Democracia organizada por el Gobierno. Para el doctor, la duplicación de contagios se debe a la aparición de la nueva variante que se caracteriza por registrar alta tasa de replicación.

Confirmado 30% circulación comunitaria de Ómicron, o sea circula desde el fin de semana del 10 de diciembre. Conclusión ??? https://t.co/PvzxyMSNNy — Dr. Roberto Debbag (@dr_rdebbag) December 24, 2021

Asimismo, Debbag aseguró que la curva “tendrá que bajar”, pero señaló que el Gobierno debe acelerar las aplicaciones de terceras dosis. “No hay tiempo de decirle a las personas, hay que inocularlo a partir de los cuatro meses y no de seis”, afirmó, y agregó: “Deben darse 200mil terceras dosis por día”.

Entre las recomendaciones para pasar las Fiestas, el infectólogo sugirió el aislamiento de cualquier persona que presente el mínimo síntoma. Si bien destacó que la cepa Ómicron es de menor letalidad, sostuvo que su tratamiento puede tener a facilitar al colapso del sistema sanitario. A pesar del contexto, el doctor manifestó que de no surgir una nueva mutación, el final de la pandemia podría registrarse en septiembre del 2022.

