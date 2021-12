Foto NA.

María Valenzuela tuvo que afrontar varios momentos difíciles a lo largo de su vida. Uno de ellos fue hace 5 años cuando preocupada por su salud le pidió a sus hijos que la internaran en una clínica psiquiátrica. En ese entonces pesaba 38 kilos y arrastraba una profunda depresión tras la muerte de uno de sus mejores amigos.

"Venía de una seguidilla y se sumó la muerte de un amigo, que era como mi hermano. Estaba con un negocio que tenía que ver con una hotelería que iba a hacer, cerca de Luján, Villa Ruíz, y llegó un momento que no se pudo seguir por la muerte de Gaspar, y me tiré en la cama. Un íntimo amigo llamó a mis hijos, se aparecieron y fui a ver a un psiquiatra. Después, cuando tenía que volver a verlo, me agarró un ataque de pánico que no podía salir", reveló tiempo más tarde.

De a poco, gracias al trabajo de sus médicos y el acompañamiento de su familia y amigos pudo salir adelante e incluso volver a trabajar. Sin ir más lejos, durante la pandemia debutó con Eva y Victoria, una obra que protagoniza junto a Sabrina Carballo, y a pesar del temor que le generó la situación mundial, se mantuvo muy entusiasmada.

Sin embargo, luego de haber hecho públicos sus problemas de salud, muchos de sus seguidores de la redes sociales están muy pendientes de lo que le pasa y le dejan comentarios que la hacen enojar. "Porfi no hablen más que si estoy flaca, demacrada o enferma! No quiero seguir bloqueando gente! Gracias", escribió en sus historias de Instagram, cansada de las especulaciones sobre su vida. Y agregó: "No quiero seguir bloqueando gente".

En abril pasado, "Mariquita" hizo público su malestar ante la espera de la vacuna contra el Covid-19. "¡El gobierno de la Ciudad no me anota porque tengo 64 años! ¡Tengo EPOC, enfisema, bronquitis crónica y neumonía! ¡Ahora me entero que Pami tiene vacunas y hace 4 días que no hay personas con turno! ¿Qué quieren? ¿Qué me muera? ¡Horror total!", planteó en Twitter la artista que también condujo un segmento de cocina para la plataforma YooyTV, producido por LaFlia, la empresa de Marcelo Tinelli.

Noticias relacionadas