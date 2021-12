Guillermo Carmona.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, respondió los dichos del primer ministro británico, Boris Johnson, quien en su saludo navideño a los habitantes de las islas reivindicó la presencia del Reino Unido en el archipiélago sudamericano.





El primer ministro británico envió en las últimas horas un saludo navideño para los habitantes de las Islas Malvinas en el cual indicó que "incluso la Federación Internacional de Tenis de Mesa reconoció, ante las ruidosas protestas de algunos sectores, la soberanía inviolable de los jugadores de tenis de mesa de las Falklands", como llaman los británicos a esa colonia de ultramar.





Al respecto, el secretario Carmona respondió desde la red social Twitter que "cuando faltan las razones aparecen las chicanas: en los organismos internacionales el colonialismo británico siempre pierde por goleada (ONU, OEA, TJI)", y se preguntó: "¿Vale el festejo por la admisión en un ente de derecho privado?".

Tres reflexiones sobre los dichos del primer ministro británico:

Carmona también señaló que "cuando faltan las razonas aparece la retórica militarista: jactarse de una victoria militar que el derecho internacional no reconoce como título de soberanía (véase Res 37/9 ONU) solo reabre las heridas de la guerra y desconoce 38 años de democracia argentina".





En su saludo navideño a los habitantes de Malvinas, Johnson había aludido al año 2022, en el que se cumplirán 40 años de la guerra de 1982, al afirmar que "será un año en el que todos podríamos recordar debidamente el aniversario de la invasión, ocupación y liberación de nuestras islas".

Asimismo, el premier británico había reiterado "el compromiso del Reino Unido con las Falklands y su pueblo" e indicó que mientras "deseen permanecer bajo el paraguas de los Territorios Británicos de Ultramar, ahí es exactamente donde se quedarán".





Carmona sostuvo que "esto es prueba -en contra de lo que frecuentemente se intenta instalar- de que los discursos belicistas y la retórica hostil no proviene del Estado que padece la ocupación en Malvinas sino de la potencia ocupante".





Asimismo, sostuvo que "el primer ministro se acuerda de Malvinas y las colonias en sus mensajes navideños" y agregó: "El pueblo y gobierno argentinos tenemos presente a Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes todos los días de todos los años porque es una causa nacional".





El funcionario nacional concluyó que "esa persistencia reivindicatoria argentina se sostiene en la convicción de que la recuperación del ejercicio de soberanía finalmente ocurrirá apelando a las razones que nos da el derecho internacional y al ejercicio de la diplomacia".

