Messi y Antonela Roccuzzo en los festejos de Navidad

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se encuentran en Rosario, donde llegaron para pasar las Fiestas con sus familias, y compartieron momentos de la intimidad de la Nochebuena.

La empresaria subió a su cuenta de Instagram un video de Navidad en el que se la puede bailando junto al capitán de la Selección al ritmo de “Si me tomo una cerveza” de Migrantes.

“Somos uno para el otro”, se la ve cantar a Roccuzzo mientras que señala a su marido y padre de sus tres hijos.

El video se volvió viral rápidamente en las redes sociales y llenaron de elogios a una de las parejas más queridas de nuestro país.

