La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó que se les retire la licencia de conducir a dos policías bonaerenses que fueron sorprendidos dormidos y alcoholizados en medio del camino en la Ruta Provincial 11, cerca de la localidad de Aguas Verdes, se informó.





"Este sábado, dos policías de la provincia de Buenos Aires circulaban en estado de ebriedad por la Ruta Provincial 11, en cercanías a la localidad de Aguas Verdes. Personal de Aubasa detectó que el auto en el que viajaban se quedó parado en el medio de la ruta, y al acercarse, comprobaron que estaban dormidos. Luego de pedirles que se ubiquen en la banquina para no poner en peligro a los demás conductores, volvieron a dormirse", sostuvo hoy la ANSV en un comunicado.





"El test de alcoholemia a ambos agentes realizado por la Policía Vial arrojó como resultado 1,82 g/l al conductor y 1,32 g/l al acompañante. Por este motivo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo del Ministerio de Transporte-, pidió la suspensión inmediata de la licencia de conducir de ambos efectivos", agregó.





El pedido de inhabilitación se realizó a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de las y los conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.

"Al ser suspendidos, deberán ser evaluados por las autoridades de cada jurisdicción y determinar sus aptitudes para volver a conducir un vehículo", abundó el comunicado.





"Cuando alguien se pregunte cuáles son los efectos del alcohol al volante, en las imágenes está la respuesta. No hace falta tener la cantidad de alcohol en sangre que tenían los dos policías, basta solo con tomar una copa para poner en riesgo la vida propia y la de otras personas", agregó la Agencia.





"Como siempre decimos, el único límite para conducir de manera segura es cero. Por eso, es importante que avance el proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante, porque es una medida que puede ayudar a reducir la siniestralidad y a mejorar considerablemente la seguridad vial de los argentinos”, dijo el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.





"En Argentina, el alcohol está presente en 1 de cada 4 siniestros viales. En este sentido, días atrás, la Facultad de Medicina de la UBA publicó una resolución en la que sugiere al Gobierno nacional y a las provincias que se aplique la tolerancia cero al consumo de alcohol al volante en la vía pública", añade el organismo nacional.





En noviembre, la ANSV publicó una encuesta realizada en Mendoza, San Juan y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acerca del límite de alcohol cero al volante, jurisdicciones en donde rigen los límites de 0,5 gr/l y 0,2 gr/l para conducir vehículos de 4 y 2 ruedas, respectivamente. Los resultados mostraron que la ciudadanía en su mayoría está a favor del alcohol cero, concluye la ANSV.

