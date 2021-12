Foto NA.

El futbolista Lionel Messi se encuentra disfrutando de sus vacaciones en la ciudad santafecina de Rosario y en la noche del domingo bailó junto con su esposa Antonela Roccuzzo al ritmo de Los Palmeras durante una fiesta familiar.

El jugador rosarino se encuentra en Argentina desde el pasado jueves cuando arribó al país para celebrar la fiestas de Fin de Año junto con su familia y el domingo participó de un evento familiar. Según se supo, la fiesta fue organizada por su hermana María Sol, la misma contó con la presencia de Los Palmeras y en un vídeo que se difundió por las redes sociales puede verse a Messi junto con Antonela bailando.

Your browser does not support the video element.

Ambos integrantes de la pareja, vestidos de amarillo y blanco, se subieron al escenario para bailar el clásico tema de la banda, "Bombón asesino", mientras que más tarde todos los asistentes a la fiesta entonaron el hit "Soy Sabalero".

"Somos orgullosos argentinos por vos", señaló Marcos Caminos, uno de los integrantes del grupo musical, en medio del show, mientras que al terminar el espectáculo junto con Cacho Deicas, el cantante de la banda, le regalaron un mate personalizado. "Esta posibilidad que tenemos de poder conocerte, es una bendición para nosotros", señaló Caminos en otro de los vídeos que se viralizó.

Por su parte, Messi les dijo a ambos integrantes de Los Palmeras: "Para nosotros es un placer y un agradecimiento que estén acá. La verdad es una alegría y es un placer conocerlos". En tanto, cuando le pidieron cantar una canción junto con ellos, Messi señaló entre risas: "No. Si fueran mis amigos sí, pero son los amigos de mi sobrino".

Luego, el grupo publicó una foto en su cuenta oficial de la red social Instagran de Messi con Deicas y Caminos en la cual se lee el mensaje: "Despedimos el año de una manera única. Gracias a Leo Messi y a toda su familia por dejarnos compartir estos momentos".

Previamente, en la tarde del domingo, Roccuzzo publicó en su cuenta de la misma red social una foto junto con Messi, ambos sentados cerca de una pileta, con el título: "Summer rosarino". En otro posteo, la esposa del futbolista del París Saint Germain (PSG) puso una imagen de la familia Messi en la cual puede verse a la pareja con sus tres hijos: Mateo, Thiago y Ciro.

Tras pasar el Año Nuevo en la ciudad de Rosario, Messi regresará a París debido a que el PSG tiene programado empezar el año el próximo lunes 3 de enero en el partido en el cual visitará a Vannes Olympique Club por los 32avos de la Copa de Francia.

Noticias relacionadas