El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, ratificó la importancia que tiene el pase sanitario para alcanzar el cien por cien del plan vacunatorio en medio de la pandemia de coronavirus y el aumento de contagios, pero sostuvo que "de ninguna manera tiene que ver con coartar libertades".

Al contextualizar el incremento de casos de coronavirus en medio de las Fiestas de Fin de Año y el inicio de vacaciones, el funcionario aclaró que con la mencionada medida: "Solo se intenta completar la vacunación porque necesitamos llegar al 100%" del plan de vacunas".

Además, explicó que la Argentina venía siendo "uno de los países del mundo con menos incidencia". Y señaló: "Hoy lo que estamos viendo es que el aumento de casos se mantiene en el nivel de bajo riesgo, pero a gran velocidad. Especialmente empezó en Córdoba, en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires también".

En diálogo con el programa de radio "990 Sin Relato" que conduce Antonio Fernández Llorente por la AM 990, el funcionario bonaerense, afirmó acerca del contagio de coronavirus: "Está aumentando fuertemente debido a que estamos en el mes diciembre que tiene reuniones y fiestas". En ese sentido, consideró que "hay que continuar con los cuidados" que ya son conocidos como el lavado de manos, el uso de barbijos y el distanciamiento social.

Además se refirió a la importancia de los controles en los lugares de concentración masiva, dijo que "el pase sanitario está instituido desde hace meses en el mundo" y aseguró que la administración de Axel Kicillof tiene por "objetivo estimular la vacunación" de los ciudadanos.

En tanto, advirtió: "De acá hasta enero vamos a estar viendo los resultados de todas las reuniones de fin de año. Por eso, seamos muy responsables dado que estamos en una situación en la que se generan muchos riesgos".

Por otra parte, desde su cuenta en redes sociales informó: "Ante cualquier duda sobre tus síntomas testeate y recordá que si sos contacto estrecho de una persona positivo de COVID, tenés que aislarte 10 días corridos o 7 y hacerte un testeo para descartar el contagio".