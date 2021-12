Foto NA.

"Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el Covid no hace excepciones", comunicó días atrás Jorge Rial, a través de sus redes sociales. Y destacó que al contar con el esquema de vacunación completo, que transita la enfermedad con síntomas leves. "La falta de olfato fue la alerta. Por eso, sigan cuidándose y vacúnense. Por ustedes y los demás", añadió.

En consecuencia, tanto el periodista como su mujer, la nutricionista Romina Pereiro, y las hijas de ella, Emma y Violeta pasaron la Navidad aislados en su casa de Recoleta. Y el conductor, hizo un mea culpa por el particular festejo que vivieron. "Todavía sigo aislado. Mi familia dieron todos negativos pero siguen aislados por contacto estrecho. Le arruiné las fiestas a mi familia", declaró en diálogo con El Run Run del Espectáculo, por Crónica TV. "Solo cansancio. Por suerte las vacunas funcionaron bien... ¡hay que vacunarse!", cerró.

A principios de febrero, Romina se contagió coronavirus y Jorge se vio obligado a permanecer aislado. "Como algunos de ustedes ya saben, soy Covid-19 positivo. Me enteré porque venía sin síntomas, pero mi hija me hizo oler un perfume de casualidad, el fin de semana, y ahí noté que no tenía olfato, así que automáticamente me aislé en una habitación en casa, vinieron a hisoparme y al día siguiente me confirmaron que había dado positivo", contó la nutricionista en Mañanas nuestras, por la TV Pública. Y aclaró: "El resto de la familia está perfecta. Por el momento, sin síntomas. Están aislados en casa como medida preventiva y me están mimando un montón".

Meses más tarde, el conductor se vio envuelto en una polémica ya que, luego de mostrarse muy crítico con lo famosos que viajaron a Estados Unidos para vacunarse, decidió seguir el mismo camino, asustado por sus enfermedades preexistentes. "Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", manifestó en sus redes sociales.

"Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron. Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza", señaló.

Por último, hizo referencia a su situación y la de tantos argentinos que decidieron viajar para protegerse en plena pandemia. "Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito", concluyó.

Noticias relacionadas