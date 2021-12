Lucas González

La conversación es la prueba con la que detuvieron a los comisarios Rodolfo Ozan y el comisario Inspector Damián Santana por pedido del fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella.

La charla se da luego que Lucas fuese asesinado en Barracas, hecho por el cual están ya detenidos tres efectivos, y en medio de sospechas de encubrimiento: se intentó establecer la versión de que los chicos eran sospechosos y por eso los efectivos dispararon. Además, luego fue “plantada” un arma de utilería en el interior del auto en el que iban los adolescentes.

Rodo es Rodolfo Ozan y su interlocutor es Fabian Du Santos, otro de los detenidos con anterioridad por la trama de encubrimiento. La prueba es una conversación que se encontró en el teléfono del segundo, pues contenía su equipo una aplicación que grababa cada llamada recibida y que se activaba automáticamente cada vez que la recibía.

Qué hablaron:

Rodo: Fabi Fabi: ¿Qué paso, Rodo? ¿se mandaron un moco?

Rodo: un re mocaso boludo, aparentemente eh… si

Fabi: no hay…

Rodo: Le dije a Inca que está como subcomisario

Fabi: Ah…

Rodo: que vaya y busquen lo tenga que buscar para justificar esto…

Fabi: ajam…

Rodo: eehhh…que mande gente de brigada al recorrido a ver si realmente descartaron…

Fabi: seee…

Rodo: y los detenidos, los que están vivos

Fabi: see

Rodo: refieren que son jugadores de futbol

Fabi: ooohh..

Rodo: eeehh. Son cuatro pendejitos jugadores, aparentemente, ¿no?

Fabi: See..

Rodo: jugadores de futbol…

Fabi: si..

Rodo: igual eso no indica nada… porque a ver yo conozco jugadores de futbol que están haciendo cagadas, viste

Fabi: si, si, si.. pero…

Rodo: ¿me entendes? Como Palaci, ¿te acordas?

Fabi: si, si, pero hay menos probabilidades

Rodo: el tiro está de atrás hacia delante, negro y le voló el frasco…

Fabi: ooooh,,, Rodo: yo aunque no soy perito técnico balístico: el tiro está de atrás, negro

Fabi: ¿en la luneta le entró?

Rodo: si… por la parte. Por la …el vidrio del acompañante trasero…

Fabi: ¿Le pegó al conductor?

Rodo: y le pegó… le pegó al acompañante de adelante

Fabi: uuuh, boludo, está hasta la chota...

Rodo: ajam, por eso yo diría…

Fabi: …see…

Rodo: yo ahora le llamo, lo llamo a Santana ehh…porque no lo llamas al perro y le decís que venga a para emprolijar esta cagada, si quiere…

Fabi: listo, dale.. ahí lo llamo, ahí lo llamo…

Rodo: ehh Fabi: dale... joya Rodo: chau, chau…

