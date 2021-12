El astro del kickboxing Frederic Sinistra, tres veces campeón del mundo, murió a los 41 años por coronavirus. El deportista belga se había mostrado en desacuerdo con la vacunación contra el Covid-19 y en sus redes sociales había objetado las medidas sanitarias para paliar la pandemia.

Sinistra ingresó al hospital el 26 de noviembre, obligado por su entrenador. Desde terapia intensiva, se encargó de compartir varias selfies y expresar cómo se encontraba.

Según medios belgas, "el hombre más fuerte de Bélgica" se dio de alta él mismo para tratar al "pequeño virus" (así lo definía) en su casa. Firmó el alta voluntaria el 13 de diciembre y regresó a su hogar.

Sinistra había subido previamente un video donde se le podía ver luchando por respirar, diciendo que "no tenía tiempo que perder con gente perezosa". En otras publicaciones en sus redes sociales, expresó sus objeciones contra las medidas contra el Covid.

Si bien la noticia se conoció en las últimas horas, el 15 de diciembre, tras sufrir un paro cardíaco, perdió la vida.

Su mujer intenta instalar la idea que Sinistra no murió por coronavirus: "Mi marido no murió de Covid. Nunca hubiera aceptado que lo que le ocurrió se utilizara para sembrar el miedo y reivindicar la vacunación. La prensa sensacionalista y algunos de sus familiares están haciendo su agosto en las redes sociales ya que mi silencio y ausencia viene por mi dolor, no por miedo o falta de respuestas a toda esta gente que dice haber conocido a mi marido".

