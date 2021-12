Lanzan un nuevo tráiler de "The Batman" con Robert Pattinson

El estreno más esperado del 2021 fue Spider-Man: No Way Home, el cual ya superó los 1.000 millones de dólares en taquilla. Mientras que 2022, uno de los lanzamientos más ansiados por los fanáticos de los universos de superhéroes es The Batman, cinta dirigida por Matt Reeves que demostrará la capacidad de interpretación que tiene Pattinson para encarnar al Caballero de la Noche.

Pero no será el único personaje fundamental para la trama, sino también Gatúbela (Catwoman), ya que desde los primeros avances se quedó en claro que Selina Kyle tendrá bastante protagonismo. El personaje de Zoë Kravitz no sólo se involucrará en el combate al crimen de Ciudad Gótica, sino que también tendrá una relación con Batman.

Anteriormente, Matt Reeves había confirmado que esta película no se trataría de los orígenes de Bruce Wayne como el hombre murciélago, aunque mostrará sus primeros pasos como héroe. Sin embargo, con Catwoman los planes son diferentes: pretenden narrar cómo comenzó el personaje.

Esto mismo fue explicado por Kravitz durante el DC FanDome 2021: "Esta es una historia de origen para Selina. Entonces, es el comienzo en donde la vemos descubrir quién es, más allá de alguien que intenta sobrevivir. Creo que tiene mucho espacio para crecer y creo que la veremos convertirse en lo que estoy segura que será la femme fatale".

La decisión narrativa es completamente entendible por el hecho de que en las anteriores entregas de Batman ya se contó el origen del personaje; no así la de Catwoman.



"Entiendo el peso de un personaje como este y lo que significa para tanta gente. Pero lo que me pareció realmente importante fue concentrarnos en la historia que queremos contar y tratar de crear un ser humano real. No quiero que ella sea solo una idea. Quiero que sea un ser humano real en una situación real, en una ciudad real, tratando de sobrevivir y reaccionando a su propio dolor y a su propia historia. Entonces realmente me enfoqué en esta historia en particular [su origen], en este momento de la vida de esta mujer", agregó Kravitz al respecto. The Batman llega a los cines argentinos el 4 de marzo de 2022.

