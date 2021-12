Foto NA.

A un año de hacer público su romance, Jorge Lanata anunció su boda con Elba Marcovecchio. "Me caso por iglesia", reveló el periodista en una entrevista con la revista Caras desde su casa de José Ignacio, Uruguay. Y explicó los motivos que le llevaron a proponerle casamiento a la abogada en noviembre pasado: "Porque quiero estar con ella y también es algo que ella respeta como institución. Y está bueno, ¿Por qué no hacerlo? Familia ensamblada".

Además, el conductor de Periodismo para todos (PPT) reveló que tienen pensado dar el "Sí" en abril de 2022 y que organizarán un festejo íntimo con apenas 50 invitados, entre los que destacaran sus respectivos hijos. Lanata es padre de Bárbara, de su relación con Andrea Rodríguez, y Lola, la hija que tiene con Sara Stewart Brown, de quien se separó en 2016. Mientras que Elba es viuda y tiene dos hijos, Valentino y Allegra.

En noviembre de 2020, la abogada blanqueó su noviazgo en Los ángeles de la mañana. "Lo conocí por cuestiones de trabajo y bueno... él es muy caballero, de verdad. Divertido", reveló con alegría. "Estoy colorada como si tuviera quince años. Estoy enamorada. Desde el primer día. Todo. De la gente te gusta todo o nada", reconoció.

Mientras que el periodista habló en su programa de radio. "Soy una persona mayor, tengo 59 años. A esta edad uno no tiene novia...", empezó con perspicacia. "Pareja suena a documental de Nat Geo. Hoy vemos a la pareja de cebras en la sabana...", agregó. Y cuando Marina Calabró le insistió para que diera más detalles, el conductor explicó los motivos por los que no quiere exponer su intimidad. "Si yo hablo de cualquiera de estos temas relacionados a la intimidad, uno abre una puerta que nunca más cierra. Hablar en detalles de esto, es abrir a que me pregunten: ¿Cuántos polvos te echás por semana? o ¿de qué color son tus calzoncillos?", retrucó. Pero cuando le señalaron que Marcovecchio dijo públicamente que está "muy enamorada", se negó a responder. "Lo que le tenga que decir a ella, se lo voy a decir en privado", concluyó.

Más allá del hermetismo con el que se manejaron al principio, con el paso del tiempo los dos se relajaron. De hecho, Elba acompañó a Jorge durante su viaje a Estados Unidos, donde estuvo por cuestiones laborales y quedó internado por una infección urinaria. También estuvo a su lado en las últimas intervenciones que sufrió en la Fundación Favaloro por sus problemas de salud.

