Malena Galmarini, Gabriel Katopodis y Alberto Descalzo inauguraron una Estación de Bombeo Cloacal en Ituzaingó

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, junto al Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el Intendente del Partido de Ituzaingó, Alberto Descalzo, inauguraron la nueva Estación de Bombeo Cloacal (EBC) Nueva Ituzaingó en la localidad de Udaondo que beneficiará a más de 175.000 usuarios y usuarias del servicio de saneamiento cloacal.

Tras mantener una reunión de trabajo para continuar con el plan de obras del Municipio, los mandatarios conversaron con las vecinas y vecinos del barrio donde se llevó adelante el acto de inauguración de la estación. Finalizado el mismo, las autoridades presentes realizaron el tradicional “corte de cinta” y una recorrida por las nuevas instalaciones.

En esta oportunidad, Malena Galmarini declaró: “Venimos de una reunión de equipos donde nos pusimos de acuerdo y desde el territorio priorizamos cuáles son las obras con las que vamos a continuar este año que comienza y el 2023. Se suman 2,300 millones de pesos para las inversiones que hay que hacer en Ituzaingó. Hoy estamos inaugurando esta estación de bombeo que va a conectar el líquido de Ituzaingó para llevarlo a la planta depuradora de Hurlingham. Esto es una primera etapa, pero una segunda etapa que ya está en licitación va a alcanzar a 175.000 vecinas y vecinos de la zona”.

Por su parte, Gabriel Katopodis expresó: “Estas obras que se ven cumplen con una deuda histórica que tenemos con el conurbano, con la provincia de Buenos Aires, con Ituzaingó, pero que vamos saldando a partir del trabajo que Malena viene haciendo. Todos los días estamos poniendo en marcha e inaugurando obras que van permitiendo trazar un horizonte, que tiene que ver con garantizar que estas obras se concreten. Estas son las obras que hacen la diferencia entre vivir bien y vivir mal. La posibilidad de que Ituzaingó, que fue una ciudad que hace varios años arrancaba con un déficit de más del 100% de agua, de cloaca, de pavimento, hoy ya tenga un horizonte muy claro, muy concreto, de poder cumplir esos objetivos”.

Además, el intendente, Alberto Descalzo agregó: “La verdad que es una alegría para nosotros, para Ituzaingó, después de mucho tiempo poner en funcionamiento esta estación de bombeo acá en Villa Udaondo, que permite que 25.000 vecinos tengan acceso a las cloacas. Esto nos permite planificar un Ituzaingó distinto, diferente, con crecimiento, desarrollo y obviamente trabajo. En ese camino estoy acompañado por Gabriel Katopodis, nuestro ministro de Obras Públicas, y por Malena, que es una amiga y que además es la presidenta de AySA y que la ha llevado con mucho impulso hacia adelante”.

Por otro lado, la nueva estación de bombeo permitirá extender la cobertura del servicio de saneamiento cloacal del municipio. Ituzaingó cuenta con un 44% de cobertura en servicios de cloacas y se estima llegar a un 64% de cobertura en 2022. “Esta es una de las obras que estaban paradas. Se inició físicamente en 2016 y recién hoy estamos pudiendo terminarla. Tener cloacas hace a la salud, al cuidado del medio ambiente, pero también hace al trabajo y el desarrollo de los municipios”, agregó Galmarini.

Your browser does not support the video element.

En este evento también estuvieron presentes Sonia Kabala, gerenta general del APLA, Pablo Descalzo, Jefe de Gabinete de la Municipalidad y Martín Rossi, Secretario de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente. Por parte de AySA acompañaron Alberto Freire, director general operativo; Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; Mayra Mariani, directora de Relaciones Institucionales; Germán Roqueiro, director de Obras Civiles y Electromecánicas y Sebastían Cañellas, director de Prensa y Comunicaciones Externas.

Finalmente, la presidenta de AySA afirmó la continuidad de las obras, más allá de la negativa de la oposición para el presupuesto 2022: “Es muy difícil no tener presupuesto. Así que estamos trabajando con el ministro para que estas obras, que son importantísimas, que son más de 1250 que tenemos en marcha, en proyección, en licitación, adjudicación, contratación o en ejecución directa, no se frenen. Si hay algo que creemos, sobre todo estando todavía y saliendo de una pandemia, es que hay dos cosas que le cambian la vida a la gente respecto a su salud: las vacunas y el agua potable”.

Noticias relacionadas