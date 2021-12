Reuters.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, estará ausente en el partido que el equipo disputará frente al Manchester City este fin de semana tras dar positivo en coronavirus, informó este miércoles el club londinense.





El técnico español permanece aislado, como establecen los requisitos del Gobierno británico para controlar la propagación del coronavirus.





"Le deseamos bien", señaló el club del norte de Londres al comunicar el positivo de Arteta.

