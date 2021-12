José Luis Messa, padre de Emiliano, un nene de dos años que fue asesinado a golpes el pasado 23 de diciembre en Córdoba, exigió justicia a través de una carta en sus redes sociales y anunció que se presentará como querellante particular en la causa.

Por el hecho están detenidos la madre del niño, Ana Yael Piedra (28), y su pareja Jonathan Martínez (26). El pequeño falleció en un hospital de la capital de esa provincia, donde se constató que su muerte se produjo por los golpes propinados por su madre y la pareja.

Messa, padre biológico de Emiliano, decidió publicar una conmovedora carta en sus redes sociales, donde expresó por primera vez el dolor por la muerte de su hijo.

“En los últimos días, han ocurrido en mi vida y la de mi familia una cantidad interminable de situaciones que mirándolas hoy en retrospectiva lamento no haber podido cambiar”, comenzó la publicación.

“Pensar hoy, que Emiliano no está conmigo, todo lo que me pierdo y perderé de verle hacer como padre eso me desgarra en vida”, aseguró.

“Quiero comentarles que me he presentado como querellante particular para que, junto a la fiscalía que interviene, podamos lograr recolectar la mayor cantidad de prueba posible a fin de que en su momento se apliquen a quienes han cometido este hecho monstruoso, una verdadera condena ejemplar”, agregó.

“También para hacer saber que nos oponemos y nos opondremos a todo pedido de levantamiento de prisión preventiva. Hoy solo pido justicia por mi hijo, Emiliano, para que no sea un olvidado más”, pidió juanto a una foto del pequeño.

“Aun hoy me perdura en mi cuerpo la extraña sensación de sentimientos encontrados. El vacío y angustia de escuchar que te habías ido. Pensar que nunca más estarías a mi lado; que tu cálida sonrisa quedaría guardada en mi memoria”, expresó.

Además, José Luis Messa se aferra al cariño que le brindó a su hijo: “A pesar del gran dolor que me ha causado solo hoy puedo agradecerte por el amor que me diste en tu apenas dos añitos, y saber con la certeza de que este no es un adiós. Es un ´hasta que nos volvamos a ver´”.

“Me queda la paz y tranquilidad de que no sufrirás más y que ahora irás a un lugar mejor en donde puedas reír, jugar y soñar sin que tuvieras miedos. Pido y pediré por vos una condena ejemplar que la Justicia debe dictar para que exista una sociedad menos violenta, con menos niños y niñas asesinadas. TE AMO HIJITO”, finalizó.

