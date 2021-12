Brote en el club catalán.

Los franceses Ousmane Dembélé y Samuel Umtiti y el español Gavi dieron hoy positivo en coronavirus, según confirmó el club Barcelona FC, y ya son siete los futbolistas contagiados en el equipo que dirige Xavi Hernández.





"Los jugadores O. Dembélé, Umtiti y Gavi han dado positivo por Covid-19 en las pruebas PCR realizadas a la plantilla. Los jugadores se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio. El Club ha informado a las autoridades competentes", comunicó Barcelona.

LATEST NEWS | The players O. Dembélé, Umtiti, and Gavi have tested positive for Covid-19 following PCR tests administered to the team. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/zLC6wxDHvP