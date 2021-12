Eduardo López, infectólogo y asesor del presidente Alberto Fernández, habló acerca del incremento de casos de coronavirus que se registró en los últimos días en el país y advirtió quela gente "no se está vacunando".

“Tenemos un aumento muy alto de casos de Covid-19, ha subido casi 50% desde el lunes al martes y eso significa que está circulando en forma intensa”, advirtió el profesional. Y añadió: “Tenemos que cuidarnos cada día más y completar la vacunación. El problema mayor es que la gente no se está vacunando, tenemos seis millones de individuos que no se han vacunado. Todavía hay gente vacunada con una sola dosis”.

Entrevistado en el programa “990 Sin Relato”, López puntualizó: “Una sola dosis en la variante Delta y la Ómicron no alcanza, es como si uno no se hubiese vacunado, por eso hay que vacunarse con la segunda dosis. Si pasaron más de cuatro o cinco meses hay que recibir la tercera dosis que actúa como refuerzo”.

En lo personal, el asesor presidencial opinó: “Yo creo que viene lenta la vacunación y eso es responsabilidad de las jurisdicciones que son las que tienen que aplicar las vacunas”. Acto seguido, volvió a mencionar: “Está circulando la variante Ómicron que es de alta transmisibilidad y por otro lado, la gente no se cuida. Esto es una mezcla explosiva, la gente no se cuida y un virus que tiene seis veces más transmisibilidad que la variante Delta hace que los números aumenten de forma exponencial”.

Para López, “uno de los mayores transmisores son los adolescentes porque por características propias tienen tendencia a usar menos el barbijo y a agruparse, sobre todo, en ambientes cerrados. Me parece bien que se suspendan los viajes de egresados por esto mismo”.

En otro orden de cosas, el experto contó: “Tuvimos una reunión, ayer de más de dos horas, con el Ministerio de Salud y se está trabajando permanentemente. La gente que tiene una sola dosis no está protegida. No hay que testearse por las dudas, si fue contacto estrecho y va a testearse a las 24 o 48 horas no tienen ningún sentido. Hay que ir después del día cinco o si tiene síntomas”.

Noticias relacionadas