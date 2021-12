El Covid se propaga por casi 90 cruceros en todo el mundo

La nueva explosión de covid-19 disparó las investigaciones de contagio en los cruceros por parte de las autoridades en EE.UU., mientras algunas navieras endurecen las medidas y limitan más su ocupación con la esperanza de que la nueva y altamente contagiosa variante ómicron sea menos mortífera.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. investigan el brote en cruceros en plena época navideña, pese a la vacunación casi total de la tripulación y los pasajeros.

En ese marco, el senador demócrata Richard Blumenthal instó a las compañías de cruceros y agencias de salud a que impidan la navegación de los barcos, diciendo que están “repitiendo la reciente historia como caldo de cultivo de contagios por covid-19”.

Operadores como Carnival Corp. implementaron medidas como el uso obligatorio de barbijos y certificados de vacunación, pero la variante ómicron ha provocado un número cada vez mayor de contagios y la prohibición de desembarcar en algunos puertos.

“Es hora de que los CDC y las líneas de cruceros protejan a los consumidores y vuelvan a suspender sus operaciones: guarden sus barcos”, dijo Blumenthal en un tuit.

“Nuestros protocolos de salud y seguridad implementados han demostrado ser eficaces una y otra vez durante el último año y nuestros viajes ya se reiniciaron en todas nuestras marcas”, expresó Roger Frizzell, portavoz de Carnival, en un correo electrónico.

De los 86 cruceros investigados por los CDC, Carnival opera 32; Royal Caribbean Cruises Ltd., 25; y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., 15. La entidad ahora también está monitoreando cuatro barcos operados por Disney Cruise Line, de Walt Disney Co., según el sitio web de los CDC. La lista está en constante modificación y la siguiente etapa para los barcos con brotes podría implicar la adopción de medidas adicionales de salud pública.

Royal Caribbean, Norwegian, Disney Cruise Line y Viking Cruises no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

“La salud y la seguridad es la máxima prioridad de la industria de los cruceros”, dijo en un correo electrónico Bari Golin-Blaugrund, portavoz de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros.

“De hecho, los últimos datos muestran que los casos se han producido con menos frecuencia en cruceros que en tierra, con una mayor proporción de casos asintomáticos o leves”, sentenció.

