En los últimos días, Rodrigo de la Serna fue tendencia en las redes sociales. Y no fue por su trabajo en la temporada final de La casa de papel, serie en la que interpretó a Martín "Palermo" Barroti, sino por una foto que se sacó con una fanática. La joven en cuestión, llamada Trinidad Labruna, trabaja como moza en una cafetería y contó que el actor no solo fue muy amable, sino que le dejó una buena propina.

"Estás trabajando normal y de la nada tenés que atender a Rodrigo de la Serna", escribió en su cuenta de Twitter, donde rápidamente cosechó miles de "me gusta". Entre las respuestas que recibió Trinidad se destacó una del usuario @RdelaSernaOk, con un guiño a los seguidores de la serie española: "Espero que no se haya ido sin pagar ese, ¡tiene cara de atracador!".

Enseguida tanto los usuarios de las redes como algunos portales de noticias se hicieron eco del mensaje, adjudicándoselo al actor. Sin embargo, cansado de que le pase esto en el ambiente "tuitero", Rodrigo decidió hacer un descargo en su cuenta de Instagram para hacer una denuncia. "Quiero volver a comunicarles que no tengo Twitter. Hay una persona que utiliza mi nombre y mi imagen desde hace más de dos años", escribió en sus historias.

Y agregó: "Varios medios de comunicación replican sus dichos, que no se acercan ni un poco a mi percepción de la realidad. Les pido que denuncien la cuenta ya que hasta hoy no tengo respuestas". Ante el reclamo del actor, la persona que está detrás del perfil que lleva su nombre decidió cambiar su usuario a @RdelaSernaFans para no volver a generar confusión en el público.

Días atrás, el protagonista de Okupas fue noticia por su vida privada, ya que trascendió que se separó de la periodista rosarina Ludmila Romero, tras tres años de noviazgo y dos hijos en común, Olivia y Estanislao. "No sabemos qué pasó pero se terminó el amor", contó la periodista Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana. Mientras que Rodrigo, tal como está acostumbrado, evitó hablar del tema públicamente.

