Marcelo Iripino confirmó que se irá del país para instalarse en Miami junto a su pareja. El propio bailarín contó los motivos por los cuales tomó esta importante decisión a través de un video publicado en el programa Intrusos.

El coreógrafo contó que el 9 de enero viaja a Estados Unidos junto a su pareja, Marcelo Frezzia, para probar suerte. "Antes de la pandemia teníamos proyectos allá que se estancaron, pero ahora los vamos a retomar", comenzó diciendo Marcelo en el ciclo de América TV. Además recordó que hace un año mientras trabajaba durante la temporada en Villa Carlos Paz, recibieron la noticia de que tenían la green card aceptada.

“Soy un tipo muy soñador, me gustaría conducir un programa como el de Don Francisco, tengo todas las posibilidades y chances de hacerlo. Yo siempre lo vi, me gusta cantar, bailar y me gusta el show y me veo haciendo un programa así, no sé si será en Miami. Si después no nos sale nada, no importa, con mi marido somos felices y vamos a buscar eso. Estamos juntos hace 35 años, una vida y lo que nos quede... ¡Esperemos que dios nos dé salud y mucha paz!” expresó Iripino

Sin criticar la situación actual del país, Iripino aseguró que los motivos por los cuáles deja la Argentina son para vivir una nueva aventura, junto a su pareja, con quien trabaja hace años y lo acompaña en todo momento.

