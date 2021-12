Foto NA.

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, aseguró que quiere "estar hasta el último día" de su vida en el club de La Ribera porque lo ama y le dijo a los socios de la entidad que sueñen "que el año que viene sea mucho mejor que el que está terminando".

El dirigente de Boca estuvo presente en el brindis de Fin de Año de los socios de la institución que se realizó el pasado martes en el gimnasio Quinquela y brindó un emotivo discurso para los asistentes al evento.

"Primero buenas noches, muchísimas gracias por estar acá. Es maravilloso ser hincha de nuestro club. Ustedes son increíblemente hermosos. Les agradezco que quieran tanto a nuestro escudo y nuestra camiseta. Estoy eternamente agradecido porque hace dos años me hicieron volver al club", indicó.

En tanto, añadió: "Ustedes son los culpables de que hoy yo esté acá. Solo me queda desearles que terminen el año de la mejor manera, que disfruten con la familia y que soñemos que el año que viene sea mucho mejor que el que está terminando".

🎥 Mirá los detalles de la noche de brindis de fin de año de los socios y socias de Boca en el Quinquela. A seguir juntos por más sueños xeneizes…



💙💛💙 pic.twitter.com/YQiUeiJPZB — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 29, 2021

"No tengan dudas de que los dos años que vienen van a ser muy lindos. Vamos a trabajar muchísimo. Al club lo vamos a cuidar mucho. Muchísimas gracias. De verdad. Yo no tengo más que repetirles todo el tiempo que ustedes están locos. Yo no merezco tanto cariño", aseveró.

Finalmente, Riquelme manifestó: "La verdad, muchas gracias. Ahora me toca estar otra vez en el club porque ustedes quisieron. Espero que nos apoyen durante muchísimos años. Yo quiero estar hasta el último día de mi vida en este club porque lo amo. Felicidades".

Noticias relacionadas