Dady Brieva

Invitado a Moria es Moria, el ciclo que conduce Moria Casán en El Nueve, Dady Brieva se animó a hablar de la violencia que vivió en su niñez. Todo surgió porque el humorista comentó que no tolera el abuso de poder. Enseguida, la conductora le preguntó si alguna vez lo había sufrido y de parte de quién. "Claro que he sufrido abuso de poder, mi padre era policía", reveló el ex Midachi.

Por su parte, "La One" contó que tuvo una experiencia completamente distinta con su papá, que era militar. "Vos porque eras nena, no es poca cosa", señaló el actor. "¿Tu padre policía en qué ejercía abuso? ¿Te cagaba a golpes?", preguntó Moria. "Obvio", respondió Dady sin rodeos y contó que le pegaba "en donde encontraba" lugar y no por algo en particular, sino porque "era normal en la época".

Dady tiene dos hermanas menores, Analía y Estela, y recordó las diferencias que tenían sus padres en sus orígenes. "Mamá era profesora de serigrafía y grabado, recibida en la Escuela Mantovani, muy antiperonista y muy cajetuda", detalló. Y expuso una anécdota familiar: "Un día metió la mano en la cocina y mi abuela le pegó con la espumadera y le dijo ‘esas manos no nacieron para entrar en la cocina’".

El abuelo de Dady, el comisario Amadeo Godoy, no quería que su hija se casara con alguien perteneciente a la fuerza. Sin embargo, ella se enamoró de un policía que terminó siendo el padre de sus hijos. A raíz del matrimonio, la mujer sufrió un cambio en su personalidad. "Mi mamá se volvió sumisa y dejó todo", contó el actor. Y cuando Moria le preguntó si su papá le pegaba, contestó: "Algo debe haber pasado".

Horas antes, Mariela "La Chipi" Anchipi, quien hace más de diez años está en pareja con Dady contó que tuvieron que hacer terapias por un problema de celos. "Es muy celoso. Lo tratamos en terapia de pareja y todo. Es un tema. Pero no hay que ir a terapia cuando se está reventando todo, sino cuando hay que ir cuando hay cosas puntuales que son difíciles de sobrellevar como pareja", contó en LAM la bailarina, que se vio envuelta en rumores de infidelidad con su colega Mauro Caiazza, cuando eran compañeros en el Bailando. "Yo le tuve que explicar 100 veces a Dady que obviamente nunca había pasado nada. Nunca pasó nada, ni iba a pasar. Le costó un montón creerme", manifestó.

