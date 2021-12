La nadadora Liliana Szilágy, de 26 años, relató que su padre y ex entrenador abusó de ella

La nadadora húngara Liliana Szilágy, de 26 años, decidió revelar lo que le ocurrió “desde que era niña, de forma constante e impredecible”.

Una imagen en blanco y negro la muestra a ella con las manos atadas y el rostro y el cuerpo golpeados. El texto que acompaña la publicación es aún más impactante. Allí relata el abuso que sufrió de parte de su padre.

Zoltan Szilágy, el acusado, también fue olímpico en los Juegos de 1988, 1992 y 2000. Luego, comenzó a entrenar a su hija hasta que la dupla se terminó tras la medalla de Liliana en el Campeonato de Europa de Natación de Glasgow en 2016.

"Fui abusada. Después de 25 años, estoy lista para decir las palabras más difíciles que jamás haya tenido", comenzó. "Después de tanto dolor y lucha, he decidido hablar de un tema necesario. Abusó de mí. Un hombre de quién debería haber recibido el mayor amor y cariño. Mi padre abusó de mí. Físicamente. Espiritualmente. Sexualmente. Desde que era niña, de forma constante e impredecible, ya sea castigo corporal, intimidación, privación de amor y atención o abuso sexual", explicó.

"Hubiera aceptado cualquier cosa por aceptar amor hasta que me di cuenta que era una ilusión. Golpeaba a mi madre delante de mis ojos si no le gustaba lo que hizo o dijo, como lo hizo cuando mi mamá todavía estaba embarazada de mí. O a mí si no lograba el resultado esperado", explicó.

"En este mundo yo solo era un instrumento, una marioneta perfecta. Después de todo, el mundo exterior no veía nada más que una familia amorosa y asombrada por el éxito y los resultados de clase mundial. Lo defendimos a él y a sus hechos con todas nuestras fuerzas, porque si no lo hubiéramos hecho, él nos habría hecho cosas incalculables como consecuencia. Degradando nuestra personalidad, quitando conciencia y emociones", siguió.

"No crean que están solas. Porque la sensación de libertad es mejor que cualquier otra cosa y yo no soy una esclava de mi propia vida", añadió.

Más adelante, reveló que cuando volvió con su madre, su hermana pequeña "se quedó con él". "Yo no puedo tener una relación con él, pero me pregunto cómo estará", se lamentó. Y reconoció que espera un contraataque de su padre y considera que muchos apoyarán su versión. "Es una abogado adinerado, perfectamente educado y entrenador de natación que se ocupa de niños -explicó-. Su verdadero yo entre cuatro paredes nadie se lo podría creer sin esto".

