Encapuchados con consignas mapuches ingresaron a la oficina de turismo de El Bolson

Unas 30 personas encapuchadas con consignas mapuches ingresaron a la Secretaría de Turismo de El Bolsón, ubicada en pleno centro de la ciudad rionegrina, donde generaron destrozos y amenazaron a los empleados municipales y a los turistas que buscaban información en la dependencia.

El hecho tuvo lugar poco después de que el juez Gregor Joos rechazara el pedido de la defensa de la comunidad mapuche Quemquemtreu para suspender la orden de desalojo en el predio de Cuesta del Ternero, que fuera dispuesta por su par Ricado Calcagno.

“Estábamos adentro (de la Secretaría) cuando un grupo de pseudo mapuches ingresó a la oficina de manera violenta. Estaban encapuchados y gritaban. Eran como 30 pero afuera se veían grupitos por todos lados”, aseguró la directora de Turismo de El Bolsón, Sofía Seroff luego del episodio.

La funcionaria dijo que durante diez minutos los agresores les impidieron salir de la oficina hasta que una empleada “se puso muy nerviosa y pateó la puerta, rompiéndola”.

Luego de este incidente, las demás personas lograron salir del edificio de Secretaría de Turismo.

“Desde afuera, veíamos cómo rompían y pintaban todo con aerosol, incluso las cámaras de seguridad. Escribieron cosas como ‘El turismo mata´, ‘No al desalojo de la Lof Quemquemtreu´y ‘No más muertes´”, agregó Seroff.

También describió a los agresores como “sumamente violentos. Estaban sacados. No vimos armas pero estábamos muy nerviosos todos”.

Además, la funcionaria municipal aseguró que ya comprobaron el robo de dos notebooks y una base de radio para comunicarse con los refugios de montaña de la zona.

